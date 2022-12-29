Губернатор Белгородской области встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

В ходе встречи обсудили также реализацию программы комплексного развития сельских территорий на территории Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков 29 декабря встретился с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым. Одним из основных вопросов переговоров стала компенсация сельхозпроизводителям по итогам года в рамках текущей обстановки в регионе.

- Я надеюсь на поддержку, на положительное решение в этом вопросе. Большое внимание во время беседы было уделено программе мелиорации. Мы, Белгородская область, - маловодный регион, поэтому нужно повышать урожайность. И видим, что программа мелиорации - это одно из основных направлений нашей деятельности, - отметил глава Белгородской области.

Вячеслав Гладков от лица всех сельхозпроизводителей нашей области поблагодарил министерство за оказываемую финансовую помощь, которая сыграла существенную роль при проведении весенних полевых работ.

В ходе встречи обсуждались и другие вопросы, в частности о реализации на территории Белгородской области программы комплексного развития сельских территорий, в которую регион вошел два года назад.

- Мне кажется, достаточно качественно работаем в этом направлении. Улучшая жизнь сельчан, мы, безусловно, создаем задел на будущее. Потому что не будет библиотек, не будет домов культуры, не будет больниц, ФАПов, МФЦ - молодежь не будет оставаться. Все сами, за свои деньги мы сделать не можем, поэтому федеральный центр помогает нам. И Министерство сельского хозяйства Российской Федерации здесь играет огромную роль и оказывает большую помощь, - подчеркнул Вячеслав Гладков.