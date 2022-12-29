Банки оптимизируют ключевые процессы управления данными

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Резкие изменения в экономике, включая беспрецедентные санкции, кратно увеличили нагрузку на аналитические системы российских банков. По оценке экспертов, единое корпоративное хранилище данных (КХД) обеспечит банкам ускоренное формирование аналитики по продажам и доходам, а также по исполнению бизнес-показателей. Аналогичным образом механизмы единой платформы позволят готовить отчётность любой сложности, в том числе по запросу регуляторов.

Дмитрий Левин, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие», подчеркивает:

- 2022 год показал, что эффективность в новых реалиях напрямую зависит от уровня цифровой трансформации. Знание собственных данных и уверенность в них помогает эффективно анализировать быстро меняющуюся ситуацию и принимать правильные стратегические решения в интересах клиентов.

Единая платформа управления данными нацелена на повышение качества данных и ускорение работы с ними в среднем на 50-60%. Ее основу составляет единое КХД, где собирается продуктовый профиль каждого из клиентов, а также фиксируются события, влияющие на оценку рисков. В дальнейшем эти данные попадают в системы моделирования рисков и принятия решений - проведения операций по счетам и картам для физических и юридических лиц; более точное разделения клиентов на группы (сегменты) и формирование индивидуального предложения для каждой из них; расчёта показателей эффективности и мотивации сотрудников банка.