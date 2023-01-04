Встречаем Рождество вместе с «Мираторг»

Мясо от «Мираторг» - всегда сочно и празднично!

Кулинарными секретами и фирменными рецептами с нами поделился бренд-шеф компании «Мираторг» Дмитрий Лазько.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» - ставший по версии экспертов 50 Best Tastes of Russia лидером рейтинга производителей продуктов питания в 2022 году. Все выпускаемые компанией продукты имеют сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, а сам ассортимент продукции насчитывает более 100 наименований.

Сегодня продукцию «Мираторга» можно найти практически в любом сетевом магазине, а для приготовления в духовке можно выбрать свиную лопатку, карбонад, вырезку, окорок. Если хочется чего-то особенного - выбирайте ребрышки и даже рульку. Если ее хорошенько замариновать, она обязательно станет отличной закуской на столе или главным блюдом.

Для запекания идеально подойдет свиная шейка весом около 2,5–3 кг. Она сочная и мягкая, богата витаминами группы В и редкими микроэлементами. В идеале мясо следует натереть специями заранее. Если нет времени мариновать, то на помощь придет мясо для запекания от «Мираторга» в готовых маринадах. Его можно запекать прямо в пакете, следуя инструкциям.

Кулинары рекомендуют: мясо лучше натереть специями заранее.

Перед запеканием важно дать мясу дойти до комнатной температуры - это позволит ему равномерно прожариться. Нельзя ставить мясо в холодную духовку, иначе в первые минуты прогревания оно потеряет весь сок. И важнейшая кулинарная хитрость: запеченному мясу нужно дать отдохнуть, тогда находящиеся внутри соки распределятся внутри куска.

Продукцию «Мираторг» можно приобрести в фирменных магазинах при производстве:

Курская область, Октябрьский район, п. Черницыно; Белгородская область, Корочанский район, Погореловское сельское поселение.

Рецепты рождественского стола от шефа Лазько

Свинина в красном вине

Ингредиенты:

- 1,2 кг свиной шейки от «Мираторга»

- 450 мл сухого красного вина

- 3 веточки тимьяна

- 100 мл оливкового масла

- 10 г кориандра

- 1 ч. л. красной молотой паприки

- соль, черный перец

Приготовление:

1. Свинину режем кубиками 3х3 см, солим и втираем специи в поверхность. В герметично закрывающийся контейнер вливаем вино, добавляем кориандр и тимьян, перемешиваем. Кладем свинину, закрываем и оставляем мариноваться в прохладном месте 8–10 часов.

2. Достаем свинину, обсушиваем на бумажных полотенцах. В глубокой сковороде с толстым дном на разогретом оливковом масле обжариваем мясо небольшими порциями на сильном огне, затем выкладываем на тарелку.

3. Оставим на сковороде пару столовых ложек масла, добавляем паприку, мясо и маринад. Чтобы мясо было полностью закрыто, дольем холодной воды. Готовить под крышкой на среднем огне до мягкости мяса - 30–40 минут. Соус должен получиться довольно густым. Если считаете нужным, посолите и поперчите его, подавайте с багетом.

Бренд-шеф «Мираторга» Дмитрий Лазько: встречайте праздник вкусно!

Буженина, фаршированная черносливом и курагой

Ингредиенты:

- Буженина «Мираторг», 1 упаковка

- Горчица Русская, 1 ст. ложка

- Мед, 1 ч. ложка

- Чернослив, 6 шт.

- Курага, 6 шт.

- Морковь, 1 средняя

- Грецкие орехи целиком, 5 шт.

- Чеснок, 1 головка

- Соль, перец, оливковое масло

Приготовление:

1. Чеснок и морковь режем тонкими брусочками, слегка посолим и перчим; курагу нарезаем половинками.

2. Шпигуем мясо: втыкаем в мякоть острый тонкий длинный нож и, не вынимая, поворачиваем на 90°. В образовавшееся отверстие кладем чеснок, морковь, чернослив, курагу и грецкий орех.

3. Уложите буженину на решетку, стоящую в противне, смажьте соусом – смешанными горчицей, медом и маслом.

4. Заверните всю конструкцию в фольгу как можно плотнее и поставьте в разогретую до 240 °С духовку.

5. Сразу же уменьшите температуру до 130 °С и запекайте 3 часа. Перед подачей полностью остудите.

Приятного аппетита!