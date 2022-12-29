Новогодние вкусы от «Мираторга»

Не все знают, что рецепт оливье 19 века совсем не похож на современный.

Мандарины, шампанское, cеледка под шубой и оливье – без них невозможно представить этот праздник, который у каждого из нас связан с детством и ожиданием чуда. Не все знают, что рецепт оливье 19 века совсем не похож на современный. Изначально в состав блюда входили куда более экзотичные ингредиенты: мясо рябчика, икра паюсная, трюфели, оливки, раковые шейки, перепелиные яйца, листья салата, ланспик – густой желеобразный бульон. Сегодня вариаций его приготовления очень много, привычный же для нас оливье состоит из следующих продуктов: колбаса вареная, картофель, морковь, маринованные или соленые огурцы, зеленый горошек, яйца и майонез. И это - не просто новогодняя еда, а дань традициям.

Чтобы салат получился по-настоящему сочным и вкусным, важно выбрать качественную вареную колбасу. Сорт «Докторская» всегда считался элитой среди вареных колбас. В этом сегменте можно отдать предпочтение колбасе от «Мираторга». Компания заботится о потребителях, поэтому никогда не идет на компромисс в вопросах качества и контролирует всю цепочку производства: от выращивания кормов до содержания животных на собственных фермах.

Производя колбасы, компания использует отменное мясо, минимум соли и уникальные рецептуры.

«Мираторг» производит свою колбасу на крупнейшем в России автоматизированном заводе по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий в селе Черницыно Курской области. Колбаса приготовлена строго по ГОСТу из мяса собственного производства: отборной свинины и мраморной говядины Black Angus с добавлением молока, яиц и пряного мускатного ореха. Копчение на натуральной буковой щепе придает колбасе тонкий аромат. Для «Оливье» можно выбрать и другие варианты вареных колбас из ассортимента «Мираторга»: «Классическую», «Филейную», «Молочную», «Телячью».

Всего же в ассортименте завода «Мираторга» более 50 видов изделий: разнообразные сорта ветчины, полукопченые и варено-копченые колбасы, копчено-вареные деликатесы, паштеты, сосиски и др. Есть даже готовые нарезки, чтобы сразу выложить на новогодний стол. Секрет популярности продукции заключается в трех составляющих: высокое содержание мяса, низкий процент соли, использование собственного сырья с ферм агрохолдинга. Чтобы каждый нашел колбасу по вкусу, компании постоянно трудятся над созданием новых рецептур, но и не забывают о вечной классике.

Продукцию «Мираторг» можно приобрести в фирменных магазинах при производстве:

- Курская область, Октябрьский район, п. Черницыно. - Белгородская область, Корочанский район, Погореловское сельское поселение.

Вкусная и качественная колбаса от «Мираторга» украсит любой праздничный стол!

Рецепт дня от шефа: колбасный мусс

Новогодний стол непременно украсит мусс из вареной колбасы от «Мираторга» по рецепту бренд-шефа компании Дмитрия Лазько.

Ингредиенты:

- любая вареная колбаса от «Мираторга» - 230 г

- сливки – 100 г

- укроп – 3 г

- чеснок – 1 зубчик

- тарталетки – 6 шт.

- овощи и зелень для украшения

Приготовление

--Нарезанную колбасу, укроп и немного чеснока перекладываем в чашу блендера.

--Наливаем сливки и начинаем взбивать до кремообразного, воздушного состояния.

--Выкладываем получившийся мусс в тарталетки (удобнее это делать кондитерским мешком).

--Сверху украшаем на свой вкус – помидорами, маслинами, укропом, маринованным огурчиком.

Приятного аппетита!