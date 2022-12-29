Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Из-за упавшего осколка загорелась трава. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Утром, 29 декабря, белгородцы услышали громкие звуки в небе. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, над областным центром и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

- Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели, - написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.