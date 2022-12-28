Фонд «Милосердие» помогает развитию особенных детей на Белгородчине

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В Старом Осколе при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» завершили социальный проект по созданию адаптивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он стал возможен благодаря грантовой программе «Стальное дерево» и инициативе активных горожан.

«Мы рады, что в тесном союзе педагогов, родителей, общественности нам удалось открыть комфортное пространство для обучения наших ребят, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Это совершенно новое направление дополнительного образования. Спасибо всем, кто неравнодушен к проблемам детей, которые с раннего возраста нуждаются в специальной образовательной поддержке».

В этом году жительница Старого Оскола Марина Часовских предложила создать в городском центре образования «Перспектива» обучающее пространство для развития бытовых навыков у особенных детей. В этом центре обучаются около 50 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройством аутистического спектра. В прошлом году поддержка «Стального дерева» уже помогла оборудовать там безопасное и комфортное пространство для занятий с особенными детьми.

В этом году в ходе работ по обустройству нового обучающего пространства в помещении центра провели ремонт и постелили мягкий пол. На средства гранта закупили кухонное оборудование и посуду, бытовую технику и мебель, оборудовали сенсорный уголок.

Теперь дети с аутизмом и другими ментальными нарушениями смогут пройти расширенный курс социально-бытовой ориентировки. Им расскажут и покажут, как выращивать растения на мини-огороде, готовить бутерброды и салаты, мыть посуду и сортировать вещи по полочкам. После таких тренингов каждый из ребят научится обслуживать себя самостоятельно, а помогут им в этом педагоги, которые прошли специальное обучение.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».