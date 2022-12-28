Игорь Маковский провел Штаб по обеспечению надежного электроснабжения в период новогодних праздников

.

Игорь Маковский провел Штаб, где обсуждалась работа филиалов Общества по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период выходных и праздничных дней с 30.12.2022 по 09.01.2023.

Глава энергокомпании оценил готовность электросетевого комплекса 20 регионов присутствия Общества, в том числе приграничных, к работе в предстоящий период праздников, а также поставил ряд задач директорам филиалов по повышению уровня контроля за реагированием на возможные технологические нарушения, оперативной отработке обращений жителей, а также усилению взаимодействия с региональными органами МЧС и муниципалитетами.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ во всех регионах присутствия компаний готовы 1401 бригада в числе 4387 человек производственного персонала, 1757 единиц спецтехники.

«И в выходные дни, и в праздники, несмотря на погоду и время суток, энергетики должны выполнять свою основную задачу – обеспечивать надежное электроснабжение потребителей. В новогодний период, когда растет нагрузка на сеть, особенно важно сделать так, чтобы в домах жителей 20 регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» всегда были свет и тепло, а на улицах сверкали елки и праздничная иллюминация. Мы провели большую подготовительную работу, чтобы на высоком уровне встретить внешние вызовы и оперативно отреагировать на их последствия», – подчеркнул Игорь Маковский.