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Экономика28 декабря 2022 8:10

Банковский сектор набирает обороты

Эксперты прогнозируют повышение показателей и в наступающем году
Источник:kp.ru
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- В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в 2023 году показатели должны увеличиться,- поделился своими прогнозами и оценками президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на прошедшей 27 декабря пресс-конференции. - А в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом банка планом развития на будущий год, предстоит поставить абсолютный рекорд для группы.

Уходящий же год, по словам топ-менеджера, ознаменован тем, что розничное кредитование в России полностью восстановилось. Выросли объемы кредитования малого и среднего бизнеса, а также средств клиентов на банковских счетах.

БИЗНЕС-ПРЕСС