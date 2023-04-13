Губернатор рассказал, как будут вывозить маломобильных белгородцев в случае ЧС

Мероприятия по защите населения предусматривают вывоз в безопасное место маломобильных граждан. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии 13 апреля губернатору Белгородской области поступило больше 2 тысяч вопросов от жителей региона. Одна из самых насущных тем – безопасность граждан. Белгородка спросила главу региона, как в случае ЧС будет будут вывозить маломобильных граждан.

- На протяжении 13 месяцев проводим регулярно тренировки: начиная с оказания первой медицинской помощи и заканчивая вопросами вывоза людей из опасных территорий. Сформированные навыки нам уже помогали во время обстрелов приграничных сел. Органы местного самоуправления сами определяют порядок вывоза маломобильных граждан. Для этого проводятся подомовые обходы. Где-то за лежачими гражданами закрепляются соседи с транспортом, где-то идет взаимодействие с МЧС, Росгвардией, другими силовыми структурами — производится выезд на специализированном транспорте, если это необходимо. Нужно внимательно относится к рекомендациям, которые выносятся местными властями на рассмотрение жителей, — ответил Вячеслав Гладков.

Отметим, что в Белгородской области действует единая система предупреждения и ликвидации ЧС. Мероприятия по защите населения предусматривают вывоз в безопасное место маломобильных граждан. В каждом муниципалитете региона для их перемещения есть специализированный транспорт.