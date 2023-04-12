Белгородец избил сожительницу стеклянной банкой

Во время перепалки злоумышленник несколько раз ударил даму по лицу рукой и стеклянной банкой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Ровеньскому району поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что житель поселка вновь поднял руку на свою сожительницу.

По предварительным данным, злоумышленнику не понравилось, как женщина поставила обувь. Во время перепалки он несколько раз ударил ее по лицу рукой и стеклянной банкой. Потерпевшая убежала из дома к знакомой, которая вызвала скорую помощь и полицию. Медики обнаружили у местной жительницы ссадины и ушибы.

- Ранее сожители попадали в поле зрения сотрудников полиции. Во время одного из конфликтов мужчина сломал сожительнице ребра. Тогда его привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,- сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сейчас же в соответствии с ч.2 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия) злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев.

Сотрудники полиции призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 (с мобильного – 102) либо к своему участковому.

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