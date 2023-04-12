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Политика12 апреля 2023 10:55

При обстреле белгородского села Новостроевка-Вторая ВСУ контузило водителя микроавтобуса 12 апреля 2023

От госпитализации пострадавший отказался
Алексей СЕРГУНИН
К счастью, что разрывы произошли не с водительской стороны.

К счастью, что разрывы произошли не с водительской стороны.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 12 апреля, сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава Богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался, - написал Вячеслав Владимирович.

По словам главы региона, по результатам подомового обхода повреждения выявлены в одном частном домовладении и сарае. Так же сильно повреждены четыре домовладения в хуторе Старый Волоконовского района. Пострадавших нет, в населенном пункте введен режим ЧС.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 9 апреля со стороны Украины обстреляли село Вознесеновку Шебекинского городского округа и село Тишанку Волоконовского района. А 8 апреля ВСУ атаковали село Архангельское в Шебекинском городском округе. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли десять коров.

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