При обстреле белгородского села Новостроевка-Вторая ВСУ контузило водителя микроавтобуса 12 апреля 2023

К счастью, что разрывы произошли не с водительской стороны. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 12 апреля, сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава Богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался, - написал Вячеслав Владимирович.

По словам главы региона, по результатам подомового обхода повреждения выявлены в одном частном домовладении и сарае. Так же сильно повреждены четыре домовладения в хуторе Старый Волоконовского района. Пострадавших нет, в населенном пункте введен режим ЧС.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 9 апреля со стороны Украины обстреляли село Вознесеновку Шебекинского городского округа и село Тишанку Волоконовского района. А 8 апреля ВСУ атаковали село Архангельское в Шебекинском городском округе. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли десять коров.