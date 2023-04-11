Белгородские металлурги получили государственные награды

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Приказом президента РФ Владимира Путина государственных наград удостоены семь сотрудников Лебединского ГОКа.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования центра ТОиР завода горячебрикетированного железа Александр Базаров, начальник проходки дренажной шахты Игорь Вечера, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования центра ТОиР обогатительной фабрики Николай Львов, агломератчик фабрики окомкования Олег Никитин, машинист экскаватора рудоуправления Игорь Панарин, оператор пульта управления фабрики окомкования Александр Сапрыкин, машинист мельниц обогатительной фабрики Иван Шаталов.

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Торжественная церемония награждения прошла в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», где награды вручил губернатор области Вячеслав Гладков.

- Польза, честь и слава – эти слова отлиты в металле награды, – поздравляя коллег, отметил Александр Токаренко, управляющий директор комбината, входящего в состав Металлоинвеста. – И они полностью отражают вклад горняков и металлургов в мощь и процветание своего родного края, всей нашей страны. Вас, уважаемые коллеги, объединяет исключительное трудолюбие, преданность своему делу, высокий профессионализм. Эти награды, по праву, заслужены вами. И это большая честь для всей большой команды лебединцев.