996 белгородских семей, чьи дома пострадали от обстрелов, дали согласие на получение нового жилья

В базе для подбора жилья пострадавшим от обстрела белгородцам около 1500 объектов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера, 10 апреля, министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на брифинге рассказала о ситуации с предоставлением нового жилья белгородцам, потерявшим дома от обстрелов ВСУ. Всего на сегодняшний день из 1752 собственников пострадавших домовладений уведомления получили 1335 человек. Некоторые владельцы разрушенного жилья сейчас проживают за пределами области или работают вахтовым методом.

Заявления о согласии на предоставление жилья уже получены от 996 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 557 белгородцев порядка 200 семей хотят переехать в индивидуальный дом. В приоритете – Белгород и Белгородский район.

- На сегодняшний день комиссиями передано в министерство 519 учетных дел для дальнейшего проведения конкурсных процедур по приобретению жилья. У нас заключено 173 контракта с застройщиками, если сравнивать с динамикой прошлой недели, то плюс 126 контактов у нас добавилось. Договоров, которые мы заключаем непосредственно с собственниками, пока остается 11, но до конца текущей недели мы планируем это количество увеличить, – подчеркнула Оксана Козлитина.

В Белгородской области на сегодняшний день в базе для подбора жилья пострадавшим от обстрела около 1500 объектов. Это либо готовое жилье, либо ожидающее ввод в эксплуатацию до конца года. Новые дома и квартиры должны соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников. Допускается погрешность до пяти квадратных метров плюсом.

Глава регионального Минстроя отметила, что каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке. К примеру, жители поселка Середа жили общинами, и хотели бы сохранить прежний уклад. Для них рассматриваются земельные участки в одном микрорайоне с возможностью ведения сельского хозяйства.

Напомним, что по поручению Президента РФ из федерального бюджета региону выделено 9,4 миллиарда рублей на приобретение новых жилых помещений. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жильё, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населённых пунктах региона, где введён режим ЧС. Полностью программу переселения этой категории белгородцев планируют завершить до конца года.