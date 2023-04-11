Белгородэнергосбыт: интеллектуальная система для удобства жителей региона

В будущем, используя возможности базовых станций компании, белгородцы смогут контролировать и собственные устройства, относящиеся к категории «Умный дом».

В текущем году гарантирующий поставщик установит в многоэтажных домах региона более 7 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. В их числе и около 600 общедомовых счетчиков, подлежащих замене по разным причинам - например, выход из строя, истечение сроков межповерочных интервалов.

Кроме этого, будет установлено 127 базовых станций. Уже сейчас зона покрытия сети базовых станций компании распространяется на все многоквартирные дома в 21 районе Белгородчины. Для обеспечения резервирования и оптимизации опроса приборов учета проект предусматривает создание сети, в которую будут входить свыше 1 000 системных комплексов приемопередающей аппаратуры.

В ближайшее время будут завершены работы по интеграции интеллектуальных систем учета электроэнергии АО «Белгородэнергосбыт» и филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго». По оценке экспертов, это позволит производить полноценный обмен данными, использовать их для проведения расчетов, а также предоставить к ним доступ клиентам посредством личного кабинета на сайте белгородэнергосбыт.рф. Владельцы интеллектуальных счетчиков смогут онлайн видеть показания приборов учета, профили потребления, журналы событий, другие параметры, анализируя которые можно принять решение об экономии ресурса или смене тарифа.

Проект инвестиционной программы ресурсоснабжающей компании на 2024-2026 годы предусматривает установку 399 базовых станций для беспроводной передачи показаний приборов учета и более 51 тысячи электросчетчиков. Это позволит полностью решить задачу организации коммерческого учета не только электроэнергии, а всех коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Белгородской области, поскольку для других ресурсоснабжающих компаний платформа IoT гарантирующего поставщика электроэнергии может стать средой для передачи данных.

С целью оптимизации стоимости применяемого оборудования компания непрерывно мониторит рынок электротехнической продукции. В настоящее время проводится тестирование новых образцов интеллектуальных приборов учета, полученных от ООО «НПО «Мир». Особый интерес к ним вызван технической возможностью одновременного использования различных каналов связи между приборами учета и организации передачи данных с ИСУЭ гарантирующего поставщика, что в дальнейшем сделает возможным создание небольших самостоятельных беспроводных сетей. Эта технология позволит снизить затраты по установке базовых станций в удаленных районах Белгородской области. Не исключено, что в перспективе она может вытеснить существующее техническое решение и изменить требования ресурсоснабжающей компании к организации учета в новых многоквартирных домах.

Гарантирующий поставщик электроэнергии создает свою интеллектуальную систему не только для современного учета коммунальных ресурсов. В ближайшем будущем на взаимовыгодных условиях потенциально любой бытовой потребитель региона сможет использовать базовые станции, входящие в ИСУЭ Белгородэнергосбыта, для контроля собственных дополнительных устройств, относящихся к категории «Умный дом».