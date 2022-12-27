Кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на новогодние каникулы

Зрители могут выбрать себе фильм по вкусу.

В долгожданные новогодние каникулы Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») соберет в уютной гостиной всю семью, чтобы смотреть кино, сериалы и концерты звезд. Зрителей ждут добрые комедии, волшебные сказки, истории любви и, конечно, оливье и Иван Васильевич, который заблудился во времени.

Начать можно с семейной новогодней комедии «Оливье» (12+) с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой и Станиславом Дужниковым в главных ролях. Картина буквально пропитана атмосферой доброго советского кино. Праздничное семейное застолье вдруг начинает идти не по плану и превращается в комедийный балаган и серию неожиданных стендапов.

Предновогодние традиции поддержит и фильм «Грозный папа» (6+). Удивительное путешествие во времени старшим поколениям напомнит бессмертную советскую комедию, ведь Грозный в названии — тот самый Иван Васильевич, сменивший профессию. Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный (Евгений Гришковец) случайно ранит его. Отец готов на все, чтобы исправить ошибку, даже отправиться в прошлое. Вот только попадет Грозный в ХХI век, где познакомится с коллегой по семейному несчастью: археолог Никита Осипов (Кирилл Кяро) тоже не может найти контакт со своими детьми.

Комедия «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+) — честный и смешной репортаж из самой гущи новогодних событий. Журналисту Дмитрию (Виктор Логинов) не повезло: Новый год он встречает на работе, потому что готовит материал о трудовом подвиге дедов морозов в новогоднюю ночь. Чтобы погрузиться в профессию, журналист одевается Дедом Морозом и ходит по домам поздравлять детишек. Так он встречает мальчика Сашу (Роман Петров), который искренне верит, что волшебник сможет исполнить его желание — вернуть папу. Случится ли новогоднее чудо?

Тему волшебства в реальной жизни продолжит норвежский семейный фильм «Приключения Тедди» (6+). Маленькая Марианна мечтает о живой игрушке — плюшевом медвежонке Тедди. В канун Рождества она встречает свою мечту на ярмарке — нужно лишь немного удачи, чтобы выиграть мишку в лотерее. Но игрушка достается другому, и Тедди начинает полное приключений путешествие, чтобы добраться до настоящего друга.

Для ценителей других жанров Wink предлагает захватывающие сюжеты из жизни обычных людей со всей планеты. Так, австралийская драма «Бегущие за волной» (18+) перенесет зрителей с заснеженных улиц и катков на солнечный берег. Российская мелодрама «Честный развод 2» (16+) рассказывает классическую историю, как сложно быть успешным и одновременно соблюдать баланс «семья-работа». Пытаются разобраться в семейных отношениях и герои картины «По-мужски» (18+). Французско-немецкая мелодрама «Быстрый словарик любви» (18+) рассказывает о том, как пытаются найти общий язык совершенно разные люди. Завершает подборку киноновинок триллер «Сестры» (16+) с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым в главных ролях. Мистические обряды с привлечением темных сил — все это очень похоже на секту.

Получить эмоциональный заряд на будущий год поможет не только кино, но и концерты любимых исполнителей. Начиная с 30 декабря подписчикам Wink будут доступны концерты от канала Velvet Music. Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.