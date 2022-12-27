В Белгородской области стабилизировался уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

С 19 по 25 декабря заболели 15 977 человек, что на 17,3% превышает показатель предшествующей недели и на 37,1% выше уровня недельного эпидпорога. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе остается достаточно высокой. Но «взрывной рост» прекратился, ситуация стабилизировалась. С 19 по 25 декабря заболели 15 977 человек, что на 17,3% превышает показатель предшествующей недели и на 37,1% выше уровня недельного эпидпорога.

- Перевод на дистанционное обучение и ряд других мероприятий дали результат – уровень заболеваемости стабилизировался во всех муниципальных образованиях. Если за последнюю неделю общее число заболевших увеличилось с 14 до 16 тысяч, то ранее рост был с 7 до 12 тысяч за неделю. Заболеваемость растёт, но не таким темпами, – пояснил Андрей Иконников.

По данным медиков, среди заболевших почти нет детей. Две трети обратившихся за медпомощью – старше 15 лет.

Клиническая картина заболевания ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции практически не отличается. Поэтому поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение можно только по результатам исследования. Экспресс-тесты и ПЦР-тестирование проводятся всем пациентам, обращающимся в медицинские учреждения с признаками простудных заболеваний. Тестирование для выявления вируса гриппа в настоящее время проводится только в стационарных медучреждениях. В январе 2023 года министерство здравоохранения области планирует проводить такое обследование всем пациентам с признаками ОРВИ.

С 7 ноября по 19 декабря на территории региона зарегистрировано 207 случаев заболевания вирусом гриппа А, в том числе 196 случаев гриппа A (H1N1pdm09). За прошедшую неделю выявлено ещё 84 случая инфицирования вирусом гриппа.

- В регионе в прошлом году гриппа не было вообще. А в этом году заболеваемость вирусом H1N1 превалирует над заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Основное осложнение – пневмония и обострение хронических заболеваний. Но таких осложнений как при COVID-19 они не дают. Более 90% заболевших лечатся дома, – уточнил региональный министр здравоохранения.

Вся поступившая в регион партия вакцины против гриппа, приобретённая за счёт федеральных средств, в настоящее время полностью использована. Но если у белгородцев будет запрос на проведение иммунизации, региональное министерство здравоохранения готово закупить ещё одну.