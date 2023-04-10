Белгородец избил бывшую жену по дороге на авторынок

Злоумышленнику грозит штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее избил бывший муж.

- 37-летний мужчина уже не первый раз поднял на женщину руку. В феврале он привлекался к административной ответственности за побои, после чего пара развелась, - об этом «КП» сообщили пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Очередной конфликт произошел 1 апреля текущего года на автодороге «Ротонда – авторынок» в Белгороде. Женщина попросила бывшего возлюбленного съездить с ней на рынок, чтобы помочь продать машину. Он согласился. По дороге разговор зашел про оплату труда подозреваемого. Потерпевшая озвучила сумму в 50 тысяч рублей. Большую часть вырученных денег женщина собиралась направить на погашение кредита, а остальное оставить себе. Такой расклад вывел экс-мужа из равновесия. Он остановил машину, вывел на воздух женщину и пошел врукопашную, отвесив ей несколько ударов по различным частям тела.

В соответствии с ч.1 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) злоумышленнику грозит штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец до смерти избил свою знакомую.