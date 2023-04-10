16-летнюю белгородку «повязали» с наркотиками

Учитывая, что злоумышленница несовершеннолетняя, то нижний порог наказания уменьшается в два раза, то есть будет начинаться с пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16-летней жительнице Белгородского района грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

- 6 марта этого года девушка приобрела через интернет наркотики, чтобы в дальнейшем заработать на их перепродаже. Но забрать запрещенное вещество из тайника она не смогла – в этот момент ее задержали сотрудники правоохранительных органов, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – от десяти до 20 лет лишения свободы. Но учитывая, что злоумышленница несовершеннолетняя, то нижний порог наказания уменьшается в два раза, то есть будет начинаться с пяти лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом за незаконное хранение наркотиков задержали трех человек.