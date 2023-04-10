Белгородский адвокат пытался выманить у клиента 1,2 миллиона рублей, но тот обратился в УФСБ по региону

Расследование уголовного дела продолжается. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Белгородскому адвокату «светит» уголовная ответственность по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом «КП» сообщили в пресс-службах СУ СК РФ и УФСБ РФ по Белгородской области.

По версии следствия, адвокат оказывал юридическую помощь по уголовному делу, находившемуся в производстве следователя органов внутренних дел. 20 января этого года злоумышленник сообщил своему подзащитному, что для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо передать ему для последующей дачи взятки должностным лицам УМВД России по Белгородской области и органов прокуратуры региона один миллион рублей. Мужчина взял время на раздумье. 21 февраля адвокат увеличил сумму до 1,2 миллиона. Подзащитный согласился, и сообщил об этом факте в УФСБ России по Белгородской области. Поэтому дальнейшая передача денег производилась под контролем представителей силового ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - до десяти лет тюрьмы.