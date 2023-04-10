Белгородские энергетики подключили к сетям новые участки наружного освещения

Дополнительные светоточки подключены в Ивне, Белгороде, Старом Осколе, Валуйках.

Специалисты «Белгородэнерго» в январе-феврале текущего года выполнили технологическое присоединение 30 новых участков наружного освещения, построенных на автодорогах регионального значения в городах и селах Белгородской области.

Электроснабжение наружного освещения обеспечено на участках автодорог «Городище-Петровский-Малотроицкое» (Чернянский район), «Дорогощь-Смородино-Дроновка» и «Грайворон-Илек-Пеньковка» (Грайворонский район), «Старый Оскол-Чернянка», «Камызино-Новоуколово», а также в границах сел Проточное, Ивановка, Нагольное, Великомихайловка, Старый Хутор, Стрелецкое (Красногвардейский район), Малобыково и других.

Дополнительные светоточки подключены в Ивне, Белгороде, Старом Осколе, Валуйках. В Алексеевском городском округе обеспечено электроснабжение подъездных путей к окружному центру.

Для подключения наружного освещения энергетики построили 0,5 км линий электропередачи, смонтировали две комплектные трансформаторные подстанции, выполнили мероприятия по монтажу и учету электроэнергии. Все работы завершены в максимально сжатые сроки.

- Белгородэнерго активно участвует во всех инициативах правительства области по развитию сети наружного освещения, поскольку это важный показатель качества жизни. В прошлом году у нас был достаточно большой объем работ как по строительству, так и по подключению дополнительных участков в населённых пунктах и на автодорогах. В этом году за два месяца мы обеспечили электроснабжение уже более 30 новых линий наружного освещения, строительство которых ведется по региональным программам безопасности дорожного движения и инициативного бюджетирования, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.