В Белгородской области двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны

Бригада скорой помощи доставляет пострадавших подростков в детскую областную больницу Белгорода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О ЧП в селе Покрово-Михайловка Новоскольского района Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Двое 17-летних подростков пострадали от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны.

Парни убирал мусор на огороде и нашли ржавый снаряд. Подростки решили его распилить, в результате чего произошел взрыв. Из-за детонации опасной находки одного из них контузило, второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки.

Бригада скорой помощи доставляет их сейчас в детскую областную больницу Белгорода.

- Уважаемые взрослые! Уважаемые родители! Сейчас нашим детям как никогда нужно особое внимание: чем они занимаются, где находятся и тем более что они делают. Из-за детского любопытства с ребенком может произойти беда! Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно! Объясните детям, что, если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы – 112, - призвал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что в связи с обстановкой на территории региона это должна быть ежедневная работа. «Пожалуйста, берегите себя и своих близких!», - обратился губернатор к жителям области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 апреля, под обстрел со стороны Украины попало село Архангельское Шебекинского городского округа. Пострадавших среди местного населения нет. Однако есть потери на территории местного фермерского хозяйства – в результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 коров. Разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ.