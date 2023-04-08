В новом парке аттракционов приступили к сборке пирса на искусственном озере

Работы ведутся параллельно на всех площадках Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков побывал на строительной площадке нового парка аттракционов. Первые конструкции уже привезли. К открытию первой очереди, которая запланирована на 5 августа этого года, в парке будет работать 12 аттракционов для всех возрастных групп.

Работы идут полным ходом. До конца апреля строителям предстоит вывезти 12 000 кубометров грунта. А до конца мая объект перейдет с временного на постоянное энергоснабжение. Работы ведутся параллельно на всех площадках: монтируются внутриплощадочные сети, возводится административный блок и входная группа, идет сборка пирса на искусственном озере, где летом будут плавать катамараны. Губернатор отметил, что уже вырисовывается география будущего парка с зонированием площадок. Отметим, парк будет разделен на детскую, семейную и экстремальную площадки. Каждая из них будет в своей тематике и с соответствующими возрасту аттракционами. Во второй половине парка будут развернуты скейт-парк с памп-треком, беговые и велосипедные дорожки.

Параллельно со строительством парка идёт реконструкция пляжной территории. Смонтированы и первые детские карусели, в ближайшее время начнутся пусконаладочные работы.

Помимо этого, уже разработан проект озеленения территории вокруг парка. Деревья и кустарники высадят осенью этого года. Озеленение внутри парка будет готово к открытию первой очереди.

Вячеслав Гладков поручил проводить ежедневные планёрки на объекте, обсуждая в том числе и ход работ по благоустройству соседнего центрального пляжа города.

- Со следующей недели мы начинаем ежедневные планёрки. Раз в неделю постараюсь тоже выходить на планёрку по благоустройству территории пляжа, который примыкает к парку. Времени катастрофически мало, но на сегодняшний день мы знаем объём выполнения необходимых работ. Надеемся, что все выполнить сможем. На сегодняшний день, с моей точки зрения, ничего не мешает, — подчеркнул глава региона.