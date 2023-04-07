В отношении экс-мэра Старого Оскола возбуждено еще два уголовных дела за взятки

Против Сергиенко возбуждены уголовные дела еще по двум фактам получение взяток в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального Управления ФСБ и УМВД России по Белгородской области, осуществляющие оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Старого Оскола, выявили дополнительные эпизоды взяточничества.

Против Александра Сергиенко первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области возбуждены уголовные дела еще по двум фактам получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, не позднее февраля 2019 года руководитель одной из коммерческих организаций сообщил бывшему главе администрации Старого Оскола о желании выиграть крупный тендер на строительство школы в городе. Заказчиком работ выступал Департамент строительства и транспорта Белгородской области в лице ОГБУ «Управление капительного строительства Белгородской области», и в последующем ему необходимо получить разрешение администрации на строительство и ввод в эксплуатацию указанного объекта.

В электронных торгах на строительство школы в марте 2019 года победила «нужная» организация. И Сергиенко обязал департамент строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа выдать подрядной компании необходимое разрешение на строительство.

Для ускорения процесса решения бумажных вопросов и последующего разрешения на ввод в эксплуатацию школы в пользу коммерческой организации экс-мэр получил взятку в размере 8 000 000 рублей.

Помимо этого, уже в начале 2020 года глава администрации Старооскольского городского округа предложил директору местного ООО произвести капремонт одной из школ округа. При этом за денежное вознаграждение директору фирмы была обещана необходимая помощь при приемке работ. За что в июне 2020 года Сергиенко получил 850 тысяч рублей.

Расследование уголовных дел продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений.

Напомним, преступления в отношении Александра Сергиенко выявили сотрудники региональных СК, ФСБ и МВД. О задержании бывшего главы администрации Старооскольского городского округа стало известно 20 марта. Сообщалось, что задержали его по подозрению в получении крупных взяток. В региональном Следкоме изначально заявляли о трех эпизодах преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Речь шла о взятках на 15 млн рублей. Свердловский районный суд вынес решение о заключении фигуранта под стражу. В СИЗО Сергиенко останется до 17 мая.