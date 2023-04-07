Белгородец зарубил топором двух собутыльников

Разозлившись, злоумышленник схватил топор и нанес им множественные удары по голове участникам конфликта. Фото: Алексей СЕРГУНИН

53-летний житель села Малые Маячки признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц). Следствие установило, что 27 сентября 2022 года обвиняемый распивал алкоголь в компании односельчан в своем частном доме. Между подозреваемым и двумя участниками застолья возник словесный конфликт. Односельчане упрекали мужчину в антиобщественном образе жизни.

- Разозлившись, злоумышленник схватил топор и нанес им множественные удары по голове участникам конфликта. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а 53-летний собутыльник умер ночью в больнице, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Во время следствия подозреваемый находился под стражей. Региональной прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Белгородский областной суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом бомж убил своего собутыльника. Мужчины вместе выпивали в одном из подъездов в поселке Северном.