В Белгородском районе подросток получил травмы стопы и лица, наступив на взрывоопасный предмет

Ребенка доставили в детскую областную больницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О несчастном случае в селе Щетиновка в Белгородском районе сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Четырнадцатилетний подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. В результате детонации мальчик получил травмы стопы и лица. Ребенка доставили в детскую областную больницу. На данный момент он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Глава региона обратился к белгородцам с просьбой еще раз повторить детям о том, что нельзя брать в руки опасные предметы и ни в коем случае не стоит посещать опасные и незнакомые места в приграничной территории.

- Дорогие взрослые. Уважаемые родители. Впереди новогодние праздники и детские каникулы. Нужно уделить особое внимание детям: где они находятся и чем занимаются. Детское любопытство может привести к трагедии. Сегодняшний случай с Михеем - лишнее тому доказательство. Из-за постоянных обстрелов наших приграничных сел семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Так и здесь: семья разместилась у родственников в Ракитянском районе. Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности! – написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор также призвал всех родителей объяснить детям, что, если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы - 112.

- Это должна быть ежедневная работа! А еще лучше, если они в этот момент не будут одни! Пожалуйста, берегите себя и своих близких! – заявил Гладков.