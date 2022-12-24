Вячеслав Гладков и Михаил Пореченков побывали на новогоднем концерте инклюзивной студии «Синяя птица» в Белгороде

Почетные гости поддержали молодых артистов и поздравили их с наступающими праздниками. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера в Белгороде новогодний концерт, который организовала инклюзивная студия «Синяя птица», посетили губернатор Вячеслав Гладков и народный артист России Михаил Пореченков. Почетные гости поддержали молодых артистов и поздравили их с наступающими праздниками.

- Вы, ребята, самые настоящие звезды, потому что концерт у вас получился классный! Спасибо вашим родителям и наставникам, а губернатору вашему за всестороннюю поддержку! С наступающим Новым годом! - поздравил Михаил Пореченков.

Вячеслав Гладков отметил, что был на прошлогоднем концерте, и за прошедшее время все дети выросли – и физически, и в профессиональном плане.

- Для профессиональной оценки вашей артистичности сегодня приехал народный артист РФ Михаил Пореченков. А вот лично мне все очень понравилось. Я был на вашем прошлогоднем концерте, а на этом уже увидел ваш профессиональный рост. Все вы – большие молодцы! Здорово поете, танцуете, да еще и стихи читаете! Ваши родители и наставники делают большое дело, воспитывая таких талантливых детей. Счастья, здоровья и вдохновения! – сказал глава Белгородской области.

При поддержке губернатора Вячеслава Гладкова в конце прошлого года региональной общественной организации «Синяя птица» выделили новое в Белгороде. Глава региона подчеркнул, что уже в начале 2023 года в нем должны сделать ремонт.

Руководитель БРОО «Синяя птица» Ольга Димченко поделилась с почетными гостям достижениями организации в 2022 году. К организации обратились 117 новых семей. Кроме того, появилось семь новых направлений занятий – теперь их 18.

Также в 2022 году организация выиграла две областные субсидии, несколько президентских грантов, и получила поддержку от благотворительного фонда Владимира Потанина и от ОЭМК. Подопечные театральной студии поставили спектакль, который в двух заочных конкурсах стал лауреатом 1-й степени. Детские коллективы «Синей птицы» семь раз становились лауреатами 1-й степени и дважды – дипломантами в различных заочных конкурсах, на фестивале «Белгород в цвету» стали лауреатами 3-й степени.