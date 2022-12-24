С сегодняшнего дня из Белгорода Санкт-Петербург отправился первый дополнительный поезд

Дополнительные поезда из Белгорода будут ходить до 10 января. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Поскольку аэропорт в Белгороде по-прежнему закрыт, по просьбам белгородцев запустили дополнительные поезда на период праздничных выходных. Они будут ходить до 10 января. Сегодня уже отправился первый состав на Санкт-Петербург.

Напомним, 24, 28 декабря и 3, 8 января назначен дополнительный поезд 154В Белгород – Санкт-Петербург. Из Белгорода состав отправляется в 8:15, прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга на следующий день в 04:20.

24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 6 января будет курсировать поезд 298Э Белгород – Санкт-Петербург. Со станции Белгород состав отправляется в 21:30, прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга на следующий день в 21:50.

25, 28 декабря и 1, 2, 5, 8 января назначен дополнительный поезд 218В Белгород – Москва (через Калугу). Со станции областного центра состав отправляется в 14:55, прибывает на Киевский вокзал Москвы в 05:07.

30 декабря из областного центра в столицу отправится поезд 206В Белгород – Москва. Время отправки - 06:44, прибытие на Павелецкий вокзал Москвы – в 19:43.

7 января назначен поезд 206В Белгород – Москва. Из областного центра состав отправляется в 20:20, прибывает на Павелецкий вокзал Москвы в 09:24.

27, 28, 29 декабря, 7 и 8 января будет курсировать поезд 528В Белгород – Москва (через Старый Оскол). Со станции Белгород состав отправляется в 14:25, на Павелецкий вокзал Москвы прибывает в 06:08.

Беспересадочные вагоны из Белгорода в Кисловодск назначены на 27 и 29 декабря 2022 года, 9 и 10 января 2023 года. Для жителей Белгородской области доступны один купейный и один плацкартный вагоны. Из Кисловодска в Белгород планируются рейсы на 25 и 27 декабря 2022 года, а также 7 и 8 января 2023 года.