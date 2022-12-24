Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2022 11:38

В Белгороде появится карта укрытий, которая будет доступна даже без связи

В областном центре ежедневно проводят тренировки по доступу к укрытиям
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Власти города продолжают включать в интерактивную карту дополнительные укрытия.

Власти города продолжают включать в интерактивную карту дополнительные укрытия.

Вчера в Белгороде прошло очередное плановое тестирование устройств оповещения. На этот раз отработали в районе домов 56, 56а, 60 по улице Щорса. В это время ответственным за доступ в укрытия поступил сигнал - открыть помещения. Власти города оценили скорость реакции.

Как сообщил врио мэра Валентин Демидов, большинство справилось за 2 минуты. Но некоторым потребовалось более 5 минут.

- Продолжаем тренировки, чтобы временной промежуток между сигналом и открытием помещения был минимальным. В случае необходимости сигнал поступит ответственным автоматически. Пока отрабатываем с помощью диспетчеров ЕДДС, - сообщил Демидов.

Градоначальник также отметил, что в этом деле необходима практика. Плюс ко всему, власти города продолжают включать в интерактивную карту дополнительные укрытия. Также к запуску готовится карта, которая будет доступна даже в случае отсутствия связи.

- Надеюсь, необходимости использовать укрытия не будет. Но все должно быть отработано. Готовность к любым вариантам развития событий дает уверенность и спокойствие всем нам, - подчеркнул чиновник.

КАРТИНА ДНЯ