В Белгороде появится карта укрытий, которая будет доступна даже без связи

Власти города продолжают включать в интерактивную карту дополнительные укрытия.

Вчера в Белгороде прошло очередное плановое тестирование устройств оповещения. На этот раз отработали в районе домов 56, 56а, 60 по улице Щорса. В это время ответственным за доступ в укрытия поступил сигнал - открыть помещения. Власти города оценили скорость реакции.

Как сообщил врио мэра Валентин Демидов, большинство справилось за 2 минуты. Но некоторым потребовалось более 5 минут.

- Продолжаем тренировки, чтобы временной промежуток между сигналом и открытием помещения был минимальным. В случае необходимости сигнал поступит ответственным автоматически. Пока отрабатываем с помощью диспетчеров ЕДДС, - сообщил Демидов.

Градоначальник также отметил, что в этом деле необходима практика. Плюс ко всему, власти города продолжают включать в интерактивную карту дополнительные укрытия. Также к запуску готовится карта, которая будет доступна даже в случае отсутствия связи.

- Надеюсь, необходимости использовать укрытия не будет. Но все должно быть отработано. Готовность к любым вариантам развития событий дает уверенность и спокойствие всем нам, - подчеркнул чиновник.