Актер Михаил Пореченков встретился с жителями белгородской Середы

Михаил Пореченков с жительницей Середы. Фото со страницы Владимира Жданова в VK.

Накануне, 22 декабря, народный артист РФ Михаил Пореченков встретился с жителями Середы, которые вынужденно покинули село: жилые дома там ежедневно подвергаются обстрелам. Об этом на своей странице в VK сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Напомним, что большинство селян из Середы проживают в санатории.

- Уверен, что встреча с актером стала приятным моментом в преддверии новогодних праздников, - отметил Владимир Жданов.

Михаил Пореченков в сквере «Айсберг». Фото со страницы Владимира Жданова в VK.

Посетил Михаил Пореченков и сквер «Айсберг», где почтил память героев-шебекинцев, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, в Афганистане и на фронтах специальной военной операции, и возложил цветы к памятнику нашего земляка – генерала армии Дмитрия Сухорукова.