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Общество23 декабря 2022 9:30

Глава Вейделевского района Белгородской области сложил полномочия из-за претензии силовиков к его деятельности

Об отставке Анатолия Тарасенко сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Совет депутатов рассмотрел заявление об уходе Тарасенко на очередном заседании.

Совет депутатов рассмотрел заявление об уходе Тарасенко на очередном заседании.

Фото: "КП" Архив

Анатолий Тарасенко покинул пост главы Администрации Вейделевского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания. Сегодня совет депутатов рассмотрел его заявление об уходе на очередном заседании, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, летом этого года Вячеслав Гладков заявил о необходимости проверки работы Тарасенко. Тогда Анатолий Васильевич не смог отработать два поручения. В район была отправлена комиссия для проверки.

Какие именно претензии возникли к теперь уже экс-главе района, Вячеслав Гладков не упомянул, но написал, что следственные действия продолжаются.

Справка

Анатолий Тарасенко уроженец поселка Викторополь Вейделевского района. Окончил Симферопольский техникум ж/д транспорта, белгородский филиал Полтавского кооперативного института, Белгородский институт потребкооперации. В 1998-м защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. Он проработал с 27 лет в системе потребкооперации муниципалитета. С 2003 по 2007 гг. был депутатом местного совдепа, а после, до августа 2011 года, — председателем муниципального совета.

В августе 2011 года был избран главой Вейделевского района. В августе 2021 переизбран на пост главы в третий раз. Врио главы района после ухода Тарасенко будет Александр Алексеев. До назначения он был замглавы по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства.

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