Глава Вейделевского района Белгородской области сложил полномочия из-за претензии силовиков к его деятельности

Совет депутатов рассмотрел заявление об уходе Тарасенко на очередном заседании. Фото: "КП" Архив

Анатолий Тарасенко покинул пост главы Администрации Вейделевского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания. Сегодня совет депутатов рассмотрел его заявление об уходе на очередном заседании, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, летом этого года Вячеслав Гладков заявил о необходимости проверки работы Тарасенко. Тогда Анатолий Васильевич не смог отработать два поручения. В район была отправлена комиссия для проверки.

Какие именно претензии возникли к теперь уже экс-главе района, Вячеслав Гладков не упомянул, но написал, что следственные действия продолжаются.

Справка

Анатолий Тарасенко уроженец поселка Викторополь Вейделевского района. Окончил Симферопольский техникум ж/д транспорта, белгородский филиал Полтавского кооперативного института, Белгородский институт потребкооперации. В 1998-м защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. Он проработал с 27 лет в системе потребкооперации муниципалитета. С 2003 по 2007 гг. был депутатом местного совдепа, а после, до августа 2011 года, — председателем муниципального совета.

В августе 2011 года был избран главой Вейделевского района. В августе 2021 переизбран на пост главы в третий раз. Врио главы района после ухода Тарасенко будет Александр Алексеев. До назначения он был замглавы по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства.