На работу в Белгородэнерго приняты 52 выпускника белгородских вузов и ссузов

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В текущем году в филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» трудоустроено 52 выпускника белгородских высших и средних учебных учреждений, получивших профильное образование, а это – 20% от всех трудоустроившихся. Многие студенты стали частью филиала сразу после практики.

Основными источниками квалифицированных кадров для энергетической отрасли являются БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, Белгородский индустриальный колледж, Валуйский индустриальный техникум, а также Бирючанский техникум, Ракитянский агротехнологический техникум, Новооскольский колледж и Белгородский строительный колледж.

Чаще всего молодые специалисты выбирают профессию электромонтера с различной специализацией: по эксплуатации распределительных сетей, по ремонту и монтажу кабельных линий, по ремонту воздушных линий электропередачи, по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, по эксплуатации электросчетчиков. В филиале молодые люди получают возможность постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы затем успешно применять их в работе и повышать уровень своей квалификации.

«Для молодых специалистов в компании существуют все возможности к построению карьеры и продвижению по служебной лестнице. Энергетика требует грамотного и основательного подхода, поэтому настоящий инженер обязан на личном опыте узнать все составляющие производственного процесса. Уровень его профессиональной компетенции должен полностью отвечать современным требованиям отрасли», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.