В Белгороде осудили сотрудницу банка, своровавшую два миллиона рублей, предназначенных для мобилизованных

Мошенница использовала перевыпущенные банковские карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области вывели на чистую воду сотрудницу регионального филиала «Газпромбанка», воровавшую деньги у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мошенница использовала перевыпущенные банковские карты, снимала с дубликатов наличные через банкоматы, присвоив два миллиона рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Решением Свердловского районного суда Белгорода женщина признана виновной по ч. 4. ст. 159.3 УК России. Ей назначили штраф в 300 тысяч рублей и лишила права заниматься банковской деятельностью сроком на два года шесть месяцев. Также известно, что осужденная возместила потерпевшим большую часть причиненного материального ущерба.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде пенсионерку обворовали под видом соцработников.