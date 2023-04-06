Транспорт, еда и покупки: как смартфон помогает сократить расходы

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни - он будит нас по утрам, показывает время, связывает с людьми, напоминает о важных делах и держит в курсе событий. А еще гаджет помогает экономить. Надо только знать, какие функции активировать и какие приложения установить.

ПРОЕЗД

В городах много времени и денег уходит на дорогу. Чтобы доехать из дома на работу или учебу порой нужно сменить несколько видов транспорта и потратить немалые средства. Но есть несколько возможностей сэкономить. Например, до 30 июня каждая поездка в общественном транспорте Белгородской области, оплаченная загруженной в смартфон картой "Мир", обходится на 7 рублей дешевле. Проехать дешевле можно на всем наземном транспорте Белгородской области, оборудованном терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы оплата проезда прошла по сниженной стоимости, необходимо предварительно загрузить национальную карту в смартфон через мобильный платежный сервис Mir Pay или Samsung Pay. При этом гаджет на базе операционной системы Android должен поддерживать NFC-функцию (бесконтактная оплата). Расплачиваться можно национальными картами любого банка, в том числе виртуальными - выпущенными онлайн в приложении банка. А вот по пластиковым картам скидка не предоставляется. Кстати, в марте число оплат телефоном за проезд в наземном транспорте Белгородской области выросло почти в 1,5 раза, а экономия жителей составила более 3,5 млн рублей!

Смартфон поможет экономить и автомобилистам. Специальные приложения подскажут, на какой ближайшей заправке максимально приятная цена на топливо, позволят контролировать траты на автомобиль и не забывать о важных этапах обслуживания. Для тех, кто не готов тратиться на собственное авто, есть несколько приложений, которые помогают найти такси по необходимому маршруту за лучшую цену.

ПОДСЧЕТ РАСХОДОВ

Чтобы разумно экономить, нужно освоить учет финансов: кропотливо записывать все покупки и траты. Это поможет понять, куда уходят деньги и от каких расходов можно отказаться. Сегодня нет нужды все записывать на бумаге - удобнее использовать специальные приложения для смартфона или посмотреть статистику трат в мобильном приложении своего банка. Там информация не пропадет, да и хранить кипу заметок не придется. Специализированные программы есть разные - одни позволяют записывать все доходы и расходы, распределяя их по категориям, другие автоматически подгружают операции практически со всех банковских карт (конечно, если разрешить в настройках). Вводить информацию о расходах и доходах вручную придётся лишь в тех случаях, если оплата производилась наличными. Приложения помогают спланировать бюджет, подсчитать, сколько нужно отложить, чтобы добиться определенной цели и не пропускать обязательные платежи.

ПОКУПКИ СО СКИДКАМИ И КЕШБЭКОМ

О скидках и акциях в магазинах можно узнавать из рекламы, от знакомых, а можно установить на телефон специальные мобильные приложения и выбирать магазины, в которых продукты, одежда или обувь будут стоить на порядок дешевле. Если постараться, экономия на продуктах составит сотни рублей за один поход. Еще один верный способ сэкономить - после каждой покупки получать кешбэк. Для этого нужно найти и установить кешбэк-сервисы, авторизироваться, найти магазин с хорошим бонусным возвратом, перейти на сайт и выбрать желаемый товар. Через определенный срок сервис вернет часть потраченных средств на лицевой счет.

Транспорт, еда и покупки: как смартфон помогает сократить расходы

Только на оплате проезда в общественном транспорте мобильным телефоном жители Белгородской области сэкономили более 3,5 млн рублей. А есть и другие возможности тратить меньше.

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни - он будит нас по утрам, показывает время, связывает с людьми, напоминает о важных делах и держит в курсе событий. А еще гаджет помогает экономить. Надо только знать, какие функции активировать и какие приложения установить.

ПРОЕЗД

В городах много времени и денег уходит на дорогу. Чтобы доехать из дома на работу или учебу порой нужно сменить несколько видов транспорта и потратить немалые средства. Но есть несколько возможностей сэкономить. Например, до 30 июня каждая поездка в общественном транспорте Белгородской области, оплаченная загруженной в смартфон картой "Мир", обходится на 7 рублей дешевле. Проехать дешевле можно на всем наземном транспорте Белгородской области, оборудованном терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы оплата проезда прошла по сниженной стоимости, необходимо предварительно загрузить национальную карту в смартфон через мобильный платежный сервис Mir Pay или Samsung Pay. При этом гаджет на базе операционной системы Android должен поддерживать NFC-функцию (бесконтактная оплата). Расплачиваться можно национальными картами любого банка, в том числе виртуальными - выпущенными онлайн в приложении банка. А вот по пластиковым картам скидка не предоставляется. Кстати, в марте число оплат телефоном за проезд в наземном транспорте Белгородской области выросло почти в 1,5 раза, а экономия жителей составила более 3,5 млн рублей!

Смартфон поможет экономить и автомобилистам. Специальные приложения подскажут, на какой ближайшей заправке максимально приятная цена на топливо, позволят контролировать траты на автомобиль и не забывать о важных этапах обслуживания. Для тех, кто не готов тратиться на собственное авто, есть несколько приложений, которые помогают найти такси по необходимому маршруту за лучшую цену.

ПОДСЧЕТ РАСХОДОВ

Чтобы разумно экономить, нужно освоить учет финансов: кропотливо записывать все покупки и траты. Это поможет понять, куда уходят деньги и от каких расходов можно отказаться. Сегодня нет нужды все записывать на бумаге - удобнее использовать специальные приложения для смартфона или посмотреть статистику трат в мобильном приложении своего банка. Там информация не пропадет, да и хранить кипу заметок не придется. Специализированные программы есть разные - одни позволяют записывать все доходы и расходы, распределяя их по категориям, другие автоматически подгружают операции практически со всех банковских карт (конечно, если разрешить в настройках). Вводить информацию о расходах и доходах вручную придётся лишь в тех случаях, если оплата производилась наличными. Приложения помогают спланировать бюджет, подсчитать, сколько нужно отложить, чтобы добиться определенной цели и не пропускать обязательные платежи.

ПОКУПКИ СО СКИДКАМИ И КЕШБЭКОМ

О скидках и акциях в магазинах можно узнавать из рекламы, от знакомых, а можно установить на телефон специальные мобильные приложения и выбирать магазины, в которых продукты, одежда или обувь будут стоить на порядок дешевле. Если постараться, экономия на продуктах составит сотни рублей за один поход. Еще один верный способ сэкономить - после каждой покупки получать кешбэк. Для этого нужно найти и установить кешбэк-сервисы, авторизироваться, найти магазин с хорошим бонусным возвратом, перейти на сайт и выбрать желаемый товар. Через определенный срок сервис вернет часть потраченных средств на лицевой счет.