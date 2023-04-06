Фонд «Милосердие» делает доступнее спорт для жителей пяти регионов

.

Более 120 млн рублей направил благотворительный фонд «Милосердие» в 2022 году на проекты по развитию массового и детского спорта в пяти регионах России. Средства пошли на укрепление материальной базы спортивных клубов, открытие новых ЗОЖ-пространств, помощь детско-юношеским школам и отдельным спортсменам, проведение массовых спортивных мероприятий.

При поддержке фонда в Липецке прошли два спортивных фестиваля. Один из них посвятили зимним видам спорта, а второй «Прочный сплав» – бегу. Более 500 любителей спорта из различных регионов Центрального федерального округа участвовали в забегах на дистанциях 3, 5 и 10 километров. За марафоном и другими спортивными активностями фестиваля наблюдали около 1,5 тыс. болельщиков.

.

В Липецке фонд помог открыть городской клуб любителей северной ходьбы. Для регулярных тренировок были приобретены спортивное и музыкальное оборудование. Занятия в клубе проводят профессиональные инструкторы.

В Екатеринбурге оборудовали новое спортивное пространство для занятий настольным теннисом и шахматами. Оно уже стало популярным местом для активных жителей прилегающего Верх-Исетского района. Спортивно-игровые комплексы для самых маленьких при поддержке фонда также открыли в Алтайском крае и Калужской области.

Новый многофункциональную спортивную площадку с тренажерами и турниками оборудовали в cеле Грязное Липецкой области. В шаговой доступности появилась современная инфраструктура для проведения соревнований, массовых зарядок, сдачи нормативов ГТО. На открытии объекта для жителей села провели спортивный праздник. В cеле Боринское для любителей-экстремалов открыли свой скейтпарк, который оборудовали всем необходимым для безопасных занятий скейтбордингом.

Обновленный зал бокса распахнул двери в Липецке. Удобное пространство стало местом для тренировок свыше 60 ребят всех возрастов. В зале установили безопасное напольное покрытие, новые светодиодные фонари, шведскую стенку, турник и координационную лестницу. Помещение оснастили качественными боксерскими мешками и настенными подушками. У ребят появились манекены для правильной отработки ударов и другой инвентарь.

.

В Ревде открыли новую волейбольную площадку, которая стала местом для тренировок и проведения городских турниров. К ее презентации приурочили открытый региональный турнир Свердловской области по пляжному волейболу.

Новыми спортивными тренажерами оснастили старооскольскую детскую футбольную школу и открыли площадку с уличными тренажерами в поселке Волоконовка Белгородской области. На них могут тренироваться не только юные спортсмены, но и все жители района.

В Старом Осколе поддержка фонда помогла приобщить к спортивным занятиям активных людей пожилого возраста, которые теперь могут систематически осваивать навыки скалолазания. Сейчас тренировки проводятся в безопасной и комфортной обстановке. Презентацией проекта стали открытые городские соревнования по скалолазанию для возрастных спортсменов.

На протяжении многих лет фонд поддерживает талантливых воспитанников спортшкол, которые добиваются высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях. Им и их наставникам традиционно вручают ценные призы.

.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».