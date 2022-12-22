В Белгороде будут судить женщину, убившую двух своих детей

В салоне этой машины 13 августа 2022 года произошла трагедия. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Редкое судебное разбирательство грядет в Белгороде. Можно сказать уникальное. В региональном Следкоме завершили расследование уголовного дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум малолетним лицам, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, следствие установило, что 13 августа этого года 35-летняя обвиняемая находилась по месту жительства в 3-м Поэтическом переулке вместе со своими двумя малолетними детьми 2018 и 2020 года рождения. Между женщиной и ее родственниками сложились натянутые отношения на бытовой почве. На фоне длительного конфликта, по версии следствия, мать решила убить своих детей. В силу возраста, мальчики находились в беспомощном состоянии: они не могли оказать сопротивления.

Обвиняемая, усадила малышей в машину, которая стояла в гараже рядом с частным домом, и, пристегнув в удерживающих устройствах, задушила их при помощи мужского поясного ремня. После совершения преступления женщина покончила с собой.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, обвинительное заключение утверждено органами прокуратуры, уголовное дело направлено в суд.

На вопрос «КП» «Какой смысл в этом процессе, если подозреваемая совершила самоубийство?», в региональном Следкоме пояснили:

- Если родственники потерпевших возражают против прекращения уголовного дела из-за смерти подозреваемой, то оно направляется в суд. Правда, в итоге все равно суд примет решение о прекращении дела из-за того, что подсудимая уже мертва.

То есть по сути, это бессмысленный процесс, но таков закон. Право на него имеют родные убитых мальчишек.