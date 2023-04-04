Игорь Артамонов рассказал о подготовке к запуску отделения государственного фонда «Защитники Отечества»

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Подготовку к открытию в регионе отделения специального государственного фонда «Защитники Отечества» обсудили сегодня на еженедельном совещании в региональном правительстве. Его провёл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Указ о создании фонда накануне подписал Президент России Владимир Путин. Создаваемая организация будет поддерживать участников СВО и их семьи. «Мы построим работу на базе действующего в Липецкой области института социальных кураторов, который показал свою эффективность и получил высокую оценку на федеральном уровне», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В регионе создана рабочая группа. Сейчас идёт подбор здания, где расположится липецкое отделение фонда, а также набор сотрудников. Как сообщила вице-губернатор Ольга Белоглазова, психологи пройдут переобучение для работы с военной травмой.

«Подопечные фонда смогут обратиться за поддержкой буквально по любому вопросу. Появится личный приём, будут доступны консультации юристов, сотрудников службы занятости, сферы образования и здравоохранения. Здесь же будет работать служба медико-социальной экспертизы, школа ухода, служба проката средств реабилитации. Всё, что касается лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, домашнего ухода, протезирования, будет предоставлено всем участникам СВО в полном объёме и максимально оперативно», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.