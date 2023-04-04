20 белгородцев удостоены государственных и региональных наград

Среди награжденных – горняки, электросварщики, кузнецы, машинисты, трактористы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, губернатор Вячеслав Гладков вручил государственные и региональные награды 20 выдающимся белгородцам. Торжественная церемония прошла в музее-диораме. Среди награжденных – горняки, электросварщики, кузнецы, машинисты, трактористы.

- Много заслуженных людей трудится на территории Белгородской области. Я очень рад, что руководители предприятий очень бережно относятся к своим сотрудникам, что они правильно оценивают их вклад в развитие отрасли, в целом нашего региона. Специалистов отмечать нужно, области нужно по праву гордиться результатом труда огромного количества людей. И, конечно, заслуженные награды от региона, от Президента РФ в регионе должны быть. Я рад, что эта работа поставлена. И от всей души ещё раз поздравляю вас с высокими государственным наградами, – поздравил глава региона.

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены четыре сотрудника «Белэнергомаш-БЗЭМ» и семь сотрудников Лебединского ГОКа, а также начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен референт губернатора области Олег Мантулин. Четверым аграриям региона присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Почётной грамотой Президента РФ награждён заместитель губернатора области – министр образования Андрей Милехин. За высокие трудовые достижения медалью «За заслуги перед землей Белгородской» I степени награждена Ольга Шатило, замглавы администрации Ракитянского района. Медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II степени отмечен Геннадий Поплавский, глава К(Ф)Х из Прохоровского района.