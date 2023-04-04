На развитие Белгородчины выделено 3,7 миллиарда рублей инвестиций

Средства будут направлены на проекты в сферах образования, здравоохранения, культуры, благоустройства и, конечно, благотворительности.

Накануне состоялась подписание программы мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2023 год между компанией «Металлоинвест» и Правительством Белгородской области. Подписи под документом поставили генеральный директор горно-металлургического холдинга Назим Эфендиев и губернатор региона Вячеслав Гладков.

Общий вклад сторон в рамках СЭП составит более 3,7 миллиарда рублей, в том числе 1,3 миллиарда – инвестиции компании, 2,4 миллиарда – Белгородской области.

- Программа СЭП подписывается ежегодно на миллиарды рублей. Благодаря этому мы открываем прекрасные парки, скверы, набережные, оказываем поддержку спортивной гордости региона ВК «Белогорье», ремонтируем школы и детские сады, – рассказал Вячеслав Гладков. – В этом году в Старом Осколе начнётся строительство лучшей школы в РФ, над проектом которой работали ведущие архитекторы. Мы хотим, чтобы наши дети были самыми успешными и, окончив школу, пришли работать на лучшие предприятия. Чтобы наши земляки жили и трудились в хороших условиях. Многоаспектность СЭП – это показатель стабильного развития региона.

- Лебединский ГОК и ОЭМК – опорные предприятия Белгородской области, и, несмотря на внешние вызовы, мы продолжаем развитие производственных мощностей. На ЛГОКе мы приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта – строительству обжиговой машины №5, – отметил Назим Эфендиев. – Устойчивое рыночное положение наших предприятий позволяет компании сохранять высокий уровень социальных инвестиций. Приоритетные направления развития, которые мы определили совместно с областью на этот год – благоустройство, городская инфраструктура, медицина, здоровый образ жизни и образование. Важно отметить, что при выборе проектов мы опираемся на мнение горожан, на то, как они сами видят будущее своих городов. Мы стремимся воплощать в Старом Осколе и Губкине наиболее продуманные и передовые решения, чтобы наши города становились самыми современными, красивыми и комфортными.

Правительство Белгородской области выделит почти 1,3 миллиарда рублей на реконструкцию центральных очистных сооружений Старого Оскола.

Еще в городе после реконструкции откроется Центр современного искусства «Быль». Масштабное преобразование ждет и Центр молодежных инициатив. Будет проведен капитальный ремонт здания Художественного музея и блока родильного корпуса Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Продолжится благоустройство парка Победы, а также набережной реки Осколец.

В сфере образования поддержку в размере 43 миллионов рублей получат профильные вузы – филиалы НИТУ «МИСиС» и Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, Губкинский горно-политехнический колледж. Более 212 миллионов рублей запланировано на строительство современного образовательного центра на 1100 мест в микрорайоне Центральный Старого Оскола. Ещё 10 миллионов - на ремонт Лицея №3.

Продолжится поддержка спорта: ведущего волейбольного клуба Белгородчины с мировым именем ВК «Белогорье», старооскольского футбольного клуба «Металлург-Оскол» и клуба смешанных единоборств ММА. Для занятий спортом рядовых граждан в микрорайоне Дубрава-1 будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Другой ФОК появится уже в Губкине на ул. Лазарева, а в нескольких его районах - новые детско-спортивные площадки. Еще городу будет выделено свыше 352 миллионов рублей на реконструкцию школ, более 70 миллионов - на приобретение медицинского оборудования для Губкинской ЦРБ.

Более 86 миллионов рублей компания планирует направить на реализацию благотворительных программ и корпоративной программы развития территорий «Вместе!», которая объединяет проекты социальных инициатив жителей и НКО Старого Оскола и Губкина по шести направлениям: развитие городской среды, культура, образование, спорт, волонтерство, здоровье и адресная помощь. А на реализацию программ в сфере культуры совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» будет выделено 90 миллионов.