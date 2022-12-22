Потребителю на заметку: долг платежом красен

Задолжал? - можешь остаться не только без света, но и без отпуска, и даже имущества! Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Действуя в интересах добросовестных потребителей электроэнергии, юристы гарантирующего поставщика планомерно ведут претензионно-исковую работу по возврату средств за потребленный ресурс.

Чтобы дома было светло

Ежемесячно Белгородэнергосбыт формирует список бытовых потребителей со сроком образования задолженности два и более расчетных периода. В случае неисполнения клиентами обязательств по оплате коммунальной услуги, в соответствии с российским законодательством инициируется процедура ограничения энергоснабжения.

Если и эта мера на нарушителя платежной дисциплины не действует, начинается претензионно-исковая работа, на первом этапе которой должнику направляются досудебные претензии. При их игнорировании в суд поступают исковые заявления.

Напомним, что у судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков: аресты имущества, банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. Кроме того, должникам могут ограничить выезд за пределы Российской Федерации.

Согласно статистике за 9 месяцев 2022 года, в отношении физических лиц в суд направлено 7 498 материалов на сумму более 58 миллионов рублей. На исполнение судебным приставам и в банки переданы 4730 исполнительных документов на сумму почти 30 миллионов. В пользу гарантирующего поставщика взыскано более 46 миллионов рублей, в том числе - по судебным актам, вступившим в законную силу по состоянию на 1 января 2022 года.

Специалисты уверены: своевременна оплата коммунальных услуг – залог спокойствия потребителя. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Очевидно, что рано или поздно должникам приходится платить за оказанные услуги. Но чем больше задолженность, тем сложнее это сделать. Добровольное погашение долга или заключение соглашения со сбытовой компанией о рассрочке платежей – всегда менее обременительные процедуры, чем взыскание средств через суд или отключение электроэнергии.

Узнать сумму задолженности за электроэнергию можно в личном кабинете физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф или в мобильном приложении BelPay. В сервисах отражена история начислений, платежей и переданных показаний за любой отчетный период.

Чтобы работа не остановилась

Официальные данные гласят: за 9 месяцев 2022 года в суд предъявлены 342 материала на юридических лиц, не заплативших почти 55 миллионов рублей за поставленную электроэнергию. На исполнение судебным приставам и в банки переданы 159 исполнительных документов на сумму около 19 миллионов. Гарантирующему поставщику возвращены более 105 миллионов, в том числе - по судебным актам, вступившим в законную силу по состоянию на 1 января 2022 года.

Внимание юридических лиц обращают на то, что своевременная оплата потребленной электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Нарушение платежной дисциплины приводит к образованию задолженности, начислению пени, ограничению режима потребления электрической энергии, принудительному взысканию неплатежей через суд и службу судебных приставов. Если должник игнорирует требование о введении режима самоограничения энергоснабжения, документы направляются в органы Ростехнадзора с целью привлечения потребителя к административной ответственности по ст. 9.22 КоАП РФ.

Узнать сумму задолженности за электроэнергию просто: загляните в личный кабинет на сайте компании или в мобильное приложение.

Специалисты призывают белгородцев добросовестно относиться к оплате счетов и напоминают: соблюдение сроков внесения платежей способствует устойчивому энергоснабжению региона!