В Белгородской области открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе СВО пожарного

Мемориальная доска расположена в пожарно-спасательной части, где работал герой. Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

В пожарно-спасательной части № 39 поселка Чернянка Белгородской области открыли мемориальную доску в честь Андрея Александровича Журавлёва, который трагически погиб в ходе специальной военной на территории Украины.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, глава администрации Чернянского района Татьяна Круглякова, родные, близкие, друзья и коллеги Андрея. Участники митинга поделились воспоминаниями об Андрее, почтили его память минутой молчания.

Как отметили собравшиеся, Андрей всегда отличался отвагой и стойкостью духа, никогда не терял самообладания. Как человек, долгое время работавший в пожарной охране, он знал, что такое взаимопомощь, умел стоять за других, поддерживать в трудной ситуации, быть опорой. Он был открытым, отзывчивым человеком, дружелюбным и искренне готовым помогать людям.

В школьные годы Андрей принимал участие во всех спортивных соревнованиях, участвовал в художественной самодеятельности. После окончания Нижнеилимского техникума в 2005 году был призван в ряды Вооруженных сил России, служил в Республике Чечня, был награжден нагрудным знаком «Ветеран боевых действий». По окончании службы с 2012 по 2018 годы Андрей работал в пожарно-спасательной части № 39 поселка Чернянка и зарекомендовал себя трудолюбивым, дисциплинированным и грамотным сотрудником.

Сложное решение отправиться в зону специальной военной операции на Украине Андрей принял в июле 2022 года. 6 августа в селе Андреевка Херсонской области он трагически погиб, с честью выполнив воинский долг. За доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, Андрей награжден Орденом Мужества посмертно.

- Мы гордимся нашим коллегой - героем, погибшим за правое дело, стоявшим за справедливость и свободу. И эта мемориальная доска, установленная на здании пожарно-спасательной части, в которой долгое время работал Андрей, спасая жизни людей, навечно сохранит память о нем и о его подвиге, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.