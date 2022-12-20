Что нам стоит ВОЛС построить: как в белгородском селе «оптику в дом» провели

Хороший интернет для всех – это приоритетная задача как для провайдера, так и для Минцифры.

Развитию телекоммуникаций в населенных пунктах с малой численностью населения в Белгородской области сейчас уделяется особое внимание. Если по охвату качественным сигналом сотовой связи, в том числе и в малых поселениях с численностью от 100 человек наш регион в лидерах по России, то волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) только начинают свое развитие. Поэтому хороший интернет для всех – это приоритетная задача как для провайдера, так и для Минцифры.

ВЕКТОР НА РАЗВИТИЕ

- Сеть только начинает охватывать, опутывать маленькие населенные пункты, только начинает выходить за пределы крупных городов. Минцифры старается всячески поддержать операторов в их начинаниях заходить и оказывать услуги населению не только в городах, но и в таких селах как Карнауховка, с любой численностью населения, - поделился Дмитрий Гавришов, заместитель начальника департамента – начальник отдела развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и связи правительства Белгородской области.

Сейчас в связи с дистанционным обучением у школьников от белгородцев поступает все большее количество обращений на предоставление оптики в дом. Беспроводные технологии и мобильный интернет не всегда стабильны. А качество сигнала связи в том же лесном массиве оставляет желать лучшего. И в этом отношении и органы власти, и Министерство цифрового развития региона лишь приоретизируют развитие технологии GPON и стараются упростить все процедуры согласования и получения разрешения на работы для провайдеров.

На сегодняшний день оптика уже доступна почти 40 тысячам домохозяйств в населенных пунктах Белгородчины.

ЧЕРЕЗ ЛЕС К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Так, в рамках инвестиционного проекта завершилось строительство ВОЛС в селе Карнауховка Белгородского района. Теперь 107 домохозяйствам населенного пункта стал доступен высокоскоростной интернет от «Ростелеком». Специалисты провайдера проделали непростую работу, чтобы предоставить жителям качественные услуги.

- Этот проект является одним из самых сложных – населенный пункт находится в лесополосе. Здесь было сложно прокладывать кабель, и без поддержки Минцифры у нас вряд ли бы это получилось. Наши специалисты проложили более шести километров оптики. Реализация проекта заняла почти два года. Первых абонентов мы подключили пару недель назад, - рассказал Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Чем отличается GPON от других технологий? Это одна из самых современных технологий доступа в интернет, которая позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, непосредственно заведенному в дом или квартиру. При этом пользователь может выбрать любую скорость соединения. «Ростелеком» предоставляет различные тарифы, в том числе с максимальной скоростью 500 Мбит.

- Мы продолжаем стройку сетей связи на территории Белгородской области. Задача компании – обеспечить равные цифровые возможности для всех абонентов, несмотря на их удаленность от областного центра. В такое непростое для всех время важно, чтобы жители региона получали все современные услуги связи, могли пользоваться порталом госуслуг, дистанционно учиться и работать, организовывать свой досуг. На сегодняшний день оптика уже доступна почти 40 тысячам домохозяйств в населенных пунктах Белгородчины, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Алена Кулешова из Карнауховки до сих пор не верит в чудо.

Одна из первых обладательниц GPON в Карнауховке Алена Кулешова до сих пор не верит в чудо (именно так она называет появившийся интернет в доме). По словам белгородки, раньше они приезжали на дачу исключительно по выходным и только в хорошую погоду.

- Чувствовали себя дикарями – ни сотовой связи, ни интернета, ни телевиденья. В случае чего, были совершенно отрезаны от цивилизации. А теперь у нас семьей появилось больше возможностей бывать здесь, в Карнауховке. В будние дни дети учатся по Сферуму. Скорость интернета здесь лучше, чем в центре Белгорода, даже когда у каждого члена семьи одновременно работает гаджет. Также воспользовались случаем и подключили видеоплатформу Wink. Теперь у нас дома настоящий кинотеатр! – улыбается Алена.

Согласно статистике, в малых населенных пунктах чаше всего подключают интернет. На втором месте – телевидение. Тройку лидеров услуг занимают видеонаблюдение и услуги «умного дома». Поэтому Алене из Карнауховки для полного счастья осталось совсем немного.