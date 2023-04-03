В Белгородской области мужчина убил знакомого и выбросил тело в реку Оскол

На берегу реки тогда еще живой мужчина пришел в сознание, но его оппонент нанес еще несколько ударов по лицу, один из которых оказался смертельным. Фото: Алексей СЕРГУНИН

48-летнему белгородцу грозит до 15 лет тюрьмы в соответствии с п. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 24 марта этого года между потерпевшим и его 26-летним знакомым произошла ссора в частном доме одного из сел Волоконовского района.

- В ходе потасовки подозреваемый руками и ногами нанес множество ударов по туловищу и голове потерпевшего. Как только мужчина потерял сознание, злоумышленник погрузил его на садовую тачку и вывез на берег реки Оскол, - об этом «КП» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Именно на этой тачке злоумышленник отвез своего знакомого на берег реки Оскол. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Любопытно, что на берегу реки тогда еще живой мужчина пришел в сознание, но его оппонент нанес еще несколько ударов по лицу, один из которых оказался смертельным. После этого подозреваемый сбросил тело мужчины в реку, где его обнаружили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.