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Происшествия3 апреля 2023 17:14

В Белгородской области мужчина убил знакомого и выбросил тело в реку Оскол

Смертельная потасовка между односельчанами произошла в Волоконовском районе
Алексей СЕРГУНИН
На берегу реки тогда еще живой мужчина пришел в сознание, но его оппонент нанес еще несколько ударов по лицу, один из которых оказался смертельным.

На берегу реки тогда еще живой мужчина пришел в сознание, но его оппонент нанес еще несколько ударов по лицу, один из которых оказался смертельным.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

48-летнему белгородцу грозит до 15 лет тюрьмы в соответствии с п. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 24 марта этого года между потерпевшим и его 26-летним знакомым произошла ссора в частном доме одного из сел Волоконовского района.

- В ходе потасовки подозреваемый руками и ногами нанес множество ударов по туловищу и голове потерпевшего. Как только мужчина потерял сознание, злоумышленник погрузил его на садовую тачку и вывез на берег реки Оскол, - об этом «КП» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Именно на этой тачке злоумышленник отвез своего знакомого на берег реки Оскол. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Именно на этой тачке злоумышленник отвез своего знакомого на берег реки Оскол. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Любопытно, что на берегу реки тогда еще живой мужчина пришел в сознание, но его оппонент нанес еще несколько ударов по лицу, один из которых оказался смертельным. После этого подозреваемый сбросил тело мужчины в реку, где его обнаружили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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