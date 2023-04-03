За убийство женщины на глазах ее 9-летнего сына белгородца посадили на 9,5 лет

Во время словесной перепалки злоумышленник взял кухонный нож и нанес 28-летней потерпевшей несколько ударов ножом в живот и шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

28-летний житель Грайворонского района признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Следствие и суд установили, что смертельная трагедия разыгралась 4 января этого года в одном из населенных пунктов Грайворонского района. Между женщиной и мужчиной произошел конфликт на почве ревности. Во время словесной перепалки злоумышленник взял кухонный нож и нанес 28-летней потерпевшей несколько ударов ножом в живот и шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Обвиняемый с места совершения преступления скрылся. В полицию об убийстве сообщил 9-летний сын погибшей, позвонив по телефону.

Райсуд признал злоумышленника виновным, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, экс-убийца из Белгородской области зарезал двух сестер.