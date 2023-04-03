Передовикам Белгородчины вручили премию имени Алексея Угарова

Вручение наград лауреатам состоялось на базе на ОЭМК.

Напомним, премия имени Алексея Алексеевича Угарова учреждена правительством Белгородской области и компанией «Металлоинвест» в 2012 году в память о бывшем генеральном директоре ОЭМК, Заслуженном металлурге РСФСР, Почетном гражданине Белгородской области и Старого Оскола.

- Алексей Алексеевич Угаров был выдающимся человеком, одним из тех, кого имеют в виду, говоря о роли личности в истории, – сказал заместитель губернатора Белгородской области Дмитрии Гладский. – Он менял пространство вокруг себя и жизнь людей. Участвовал в формировании нынешнего базиса не только Белгородской области, но и нашей страны. Сегодня этот базис крепнет и развивается, сохраняются объемы производства, инвестиционные процессы и трудовые коллективы региона.

Ежегодно лауреатами премии становятся лучшие сотрудники промышленных предприятий, научные работники и специалисты вузов региона. Основная цель - поощрение сотрудников, достигших особых результатов в профессиональной и научной деятельности, укрепление имиджа промышленных организаций, научных центров и вузов Белгородской области, а также повышение престижа профильных профессий.

- Премия имени Алексея Угарова вручается людям, которые искренне любят свою профессию, самоотверженно трудятся и не останавливаются на достигнутом, постоянно идут вперёд. Они вносят весомый вклад в развитие своих предприятий, а значит – в благополучие своего города и региона, – подчеркнул первый заместитель генерального директора – директор по производству Металлоинвеста Алексей Кушнарев. – Такие люди, как Алексей Алексеевич и лауреаты премии, носящей его имя, были и остаются надежной опорой России, нашей гордостью и примером для подражания для подрастающего поколения.

За 11 лет высокой награды удостоено 56 специалистов.

Накануне очередное награждение лауреатов состоялось на Оскольском электрометаллургическом комбинате, также носящем имя заслуженного металлурга.

Начальник цеха окомкования фабрики окомкования и металлизации (ФОиМ) ОЭМК Дмитрий Веретельников стал обладателем премии в номинации «Личный вклад» за реконструкцию комплекса обжиговой машины. Дмитрий являлся техническим руководителем проекта, успешная реализация которого позволила увеличить производство окисленных окатышей на 10% до 4,5 млн тонн в год.

В номинации «Рабочий года» награды удостоен машинист экскаватора рудоуправления Лебединского ГОКа Николай Калкутин. Работу в карьере Николай успешно совмещает с продвижением инструментов Бизнес-Системы на своем участке. На его счету более 200 предложений, 100 из которых приняты к реализации. В совершенстве владеет горным оборудованием, вовремя устраняет неполадки и не допускает простоев в работе экскаватора.

Лучшим молодым специалистом признан начальник цеха металлоконструкций Борисовского завода мостовых металлоконструкций им. В.А. Скляренко Игорь Буренков. Игорь активно участвует в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов, разрабатывает и внедряет мероприятия по предупреждению брака изготавливаемой продукции. При его непосредственном участии цех металлоконструкций № 8 одним из первых на заводе внедрил и освоил роботизированную линию по сварке металлоконструкций.