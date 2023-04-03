Белгородец убил 85-летнюю женщину из-за 5,5 тысяч рублей

Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по Губкину СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем) и трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Вовремя следствия выяснилось, что с апреля 2020 года ранее судимый обвиняемый стал поддерживать отношения с жительницей Губкина, а с ноября 2020 года стал периодически совместно проживать в ее квартире. 5 июля 2022 года он пришел к месту проживания своей сожительницы по улице Чайковского, но не оказалось дома.

Мужчина попросил соседку впустить его, чтобы дождаться подругу. 85-летняя женщина согласилась, но злоумышленник решил убить ее, полагая, что в доме есть материальные ценности. В итоге подозреваемый задушил старушку при помощи ремня, одновременно избив ногами. После этого он обыскал квартиру, забрал деньги, телефон и бижутерию. Общая стоимость похищенного составила более 5 500 рублей.

Кроме того, стало известно, что в период проживания с сожительницей обвиняемый много раз обворовывал ее и ее несовершеннолетнюю дочь, похитив украшения на свыше 128 тысяч рублей. Все время следствия обвиняемый находился под стражей, обвинительное заключение передано в Белгородский областной суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 20 лет тюрьмы.