Полезное разъяснение: белгородцам стало еще проще оплатить электроэнергию

Главное, чтобы мобильник поддерживал NFC-технологию.

Теперь у белгородцев появилась возможность производить оплату электроэнергии и дополнительных услуг, прикладывая телефоны к NFC-меткам, размещенным на кассах гарантирующего поставщика. Данным способом уже начали пользоваться некоторые юридические и физические лица. Главное условие, чтобы телефон поддерживал NFC – беспроводную технологию, которая позволяет без контакта и подключения к интернету проводить обмен информацией между двумя гаджетами.

Сама технология такого способа оплаты проста: потребитель прикладывает телефон к NFC-метке на кассе, видит сумму и подтверждает платеж в приложении любого банка, который поддерживает Систему быстрых платежей. Если у вас нет NFC-модуля в телефоне – не беда, можно считать QR-код камерой. Однако бесконтактная оплата работает быстрее.

Гарантирующий поставщик напоминает, что существует достаточное количество дистанционных способов оплаты электроэнергии. Например, это можно сделать как на сайте белгородэнергосбыт.рф, так и при помощи мобильного приложения BelPay. Тем же, кто не освоил такие варианты, теперь можно перейти на еще более простые и не менее технологичные платежи бесконтактным способом.