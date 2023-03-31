В Белгородской области в столкновении «Рено» и «Ауди» погибла пенсионерка

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» пострадала, а ее 71-летняя пассажирка от полученных травм погибла. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По предварительным данным, сегодня, 31 марта, в 7:10 на 97 км автодороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка» 51-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Логан», двигалась с превышением скорости. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. На одном из участков дороги она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ауди 100» под управлением 70-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» пострадала, а ее 71-летняя пассажирка от полученных травм погибла.

Сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области напоминают о строгом соблюдении скоростных режимов, выборе безопасной дистанции, особенно в районе пешеходных переходов, перекрестков, местах остановок общественного транспорта и, конечно, при движении на загородных трассах. Особенно внимательными водителям следует быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, где в первую очередь может образовываться гололед. Избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков.