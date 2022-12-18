В Белгородской области появились пункты приема подарков для военнослужащих

Любой белгородец сможет поделиться своим теплом с солдатом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В утреннем обращении 18 декабря Вячеслав Гладков сообщил об открытии в Белгородской области пунктов приема новогодних подарков для военнослужащих. Любой белгородец сможет поделиться своим теплом с солдатом.
- Конечно, все мы переживаем за наших парней, которые с оружием в руках участвуют в специальной военной операции. Хотим их поздравить все вместе с новогодними праздниками. Поэтому открываем вместе с волонтерами пункты приема подарков для военнослужащих. Я надеюсь, все вместе порадуем, поздравим наших парней и пожелаем им скорой победы и возвращения живыми и здоровыми домой, - сказал глава региона.
Уже известны адреса, где волонтеры будут принимать подарки для военнослужащих. Всего их по области 15:
Алексеевский городской округ:
– ТОЦ «Авантаж Сервис» в городе Алексеевка по улице Победы, 67.
Белгород:
– ТРЦ «РИО» на проспекте Б. Хмельницкого, 164;
– ТЦ «Мега Гринн» на проспекте Б. Хмельницкого, 137Т;
– Новогодняя ярмарка на Солнечных часах.
Белгородский район:
– МТРК «Сити Молл» по улице Щорса, 64.
Борисовский район:
– «Борисовский Центр молодежи» в Борисовке на площади Ушакова, 16.
Грайворонский городской округ:
– Культурно-досуговый центр в Грайвороне по улице Ленина, 22 В.
Губкинский городской округ:
– ТЦ «Европа» в Губкине по улице Космонавтов, 14.
Корочанский район:
– ТЦ «Карнавал» в Короче по улице Красная Площадь, д. 30.
Новооскольский городской округ:
– ЦКР «Оскол» в Новом Осколе по улице Ливенская, 130 А.
Ракитянский район:
– РЦКР «Молодежный» в Ракитном, Пролетарская улица, 20Б.
Чернянский район:
– «Центральный рынок» в посёлке Чернянка по улице Магистральная, 12.
Яковлевский городской округ:
– ЦМИ в Строителе, улица Ленина, 14.
Старооскольский городской округ:
– МАУ «ЦМИ» по улице Ленина, 20;
– МАУК ЦКР «Молодёжный», мкр. Макаренко, 7А.