В Белгородской области появились пункты приема подарков для военнослужащих

Любой белгородец сможет поделиться своим теплом с солдатом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В утреннем обращении 18 декабря Вячеслав Гладков сообщил об открытии в Белгородской области пунктов приема новогодних подарков для военнослужащих. Любой белгородец сможет поделиться своим теплом с солдатом.

- Конечно, все мы переживаем за наших парней, которые с оружием в руках участвуют в специальной военной операции. Хотим их поздравить все вместе с новогодними праздниками. Поэтому открываем вместе с волонтерами пункты приема подарков для военнослужащих. Я надеюсь, все вместе порадуем, поздравим наших парней и пожелаем им скорой победы и возвращения живыми и здоровыми домой, - сказал глава региона.

Уже известны адреса, где волонтеры будут принимать подарки для военнослужащих. Всего их по области 15:

Алексеевский городской округ:

– ТОЦ «Авантаж Сервис» в городе Алексеевка по улице Победы, 67.

Белгород:

– ТРЦ «РИО» на проспекте Б. Хмельницкого, 164;

– ТЦ «Мега Гринн» на проспекте Б. Хмельницкого, 137Т;

– Новогодняя ярмарка на Солнечных часах.

Белгородский район:

– МТРК «Сити Молл» по улице Щорса, 64.

Борисовский район:

– «Борисовский Центр молодежи» в Борисовке на площади Ушакова, 16.

Грайворонский городской округ:

– Культурно-досуговый центр в Грайвороне по улице Ленина, 22 В.

Губкинский городской округ:

– ТЦ «Европа» в Губкине по улице Космонавтов, 14.

Корочанский район:

– ТЦ «Карнавал» в Короче по улице Красная Площадь, д. 30.

Новооскольский городской округ:

– ЦКР «Оскол» в Новом Осколе по улице Ливенская, 130 А.

Ракитянский район:

– РЦКР «Молодежный» в Ракитном, Пролетарская улица, 20Б.

Чернянский район:

– «Центральный рынок» в посёлке Чернянка по улице Магистральная, 12.

Яковлевский городской округ:

– ЦМИ в Строителе, улица Ленина, 14.

Старооскольский городской округ:

– МАУ «ЦМИ» по улице Ленина, 20;

– МАУК ЦКР «Молодёжный», мкр. Макаренко, 7А.