Шансов выжить больше: в Белгородской области добровольцев обучают инструкторы с боевым опытом

Добровольцы отрабатывают движение на поле боя и взаимодействие с группой. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Правая нога вперед, плечо и локоть зажимай. Меня увидел, сразу цельсь. Работай!

Под четким руководством опытных инструкторов рядовые белгородцы проходят обучение основам поведения на поле боя. В регионе уже чуть больше двух месяцев готовят тероборону. Желающих подготовиться не к лучшему сценарию развития событий СВО достаточно, и для каждого из них это осознанный выбор.

Процесс обучения строится с учетом возможностей будущих бойцов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР КАЖДОГО

- Зачем идут в добровольцы? Внутренний посыл. Когда каждый решает, зачем и почему ему это надо. По сути это гражданский долг. Вопрос сугубо личного характера. Здесь каждый готов не просто обороняться, но и положить жизнь за страну. А шансов выжить больше, когда есть понимание действий при обстреле или в ситуации, которая предполагает огневой контакт. Плюс обязательный курс медицины, - делится старший инструктор ополчения.

С бойцами работают опытные инструкторы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

НА СЛАЖИВАНИЕ 1,5-2 МЕСЯЦА

Средний возраст добровольцев порядка 30 лет. Но есть люди и постарше. Поэтому весь процесс обучения строится с учетом возможностей будущих бойцов. Все как в педагогике – от простого к сложному. Для тех, кто не служил в армии, все стартует с начальной военной подготовки. Второй блок обучения, обязательный для всех – физическая подготовка бойца. Третий – тактико-специальные занятия, то есть движение на поле боя и взаимодействие с группой, так называемое боевое слаживание.

- В своей подготовке мы используем устав вооруженных сил. На слаживание, как правило, дается 1,5-2 месяца. Не у всех ребят все сразу получается. Но они стараются, горят желанием научиться. Мне как преподавателю есть с чем сравнить – ушла неуверенность, ушло непонимание, процесс движется, - отмечает старший инструктор.

Любые навыки могут пригодиться в бою. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

СВОИ ПОЗИЦИИ НЕ СДАЕМ

С коллегой соглашается инструктор с позывным «Чечен»:

- Отходим, чтобы перегруппироваться и пополнить боезапас. Назад мы не отступаем и своих позиций не сдаем. Обучение начинается с индивидуальной подготовки – от изготовки стоя, с колена, лежа, - до тактико-специальной подготовки в открытом поле и в условиях города. Группа, которая сейчас тренируется, довольно хорошо справляется. Все навыки, полученные во время обучения, в случае необходимости, помогут защитить родную территорию.

"Чечен": Навыки, полученные во время обучения, помогут защитить родную территорию. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Хорошая позиция позволяет правильно выполнять боевые задачи. Главное - минимизировать видимость своего силуэта из-за укрытия. А если все же ранили? Вот тут и пригодятся навыки самопомощи.

Инструктор с позывным «Док» - хирург-травматолог, представляет союз десантников Белогорья. Проводит обучение по оказанию первой медицинской помощи на поле боя, самопомощи при кровотечениях, ранениях, травматических ампутациях.

Курс медицины входит в обязательную программу обучения. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Все ребята толковые, хорошо справляются с поставленными задачами. Правило «помоги другу, потом себе» на поле боя не работает. Здесь все наоборот – если товарищ ранен, ты не можешь покинуть позицию, чтобы оказать ему помощь. Иначе беда случится с обоими. Для этого и учим накладывать жгуты, делать перевязки, правильно передвигаться под огнем, - говорит «Док».

При ранении помогут навыки самопомощи. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ

Основные задачи отрядов теробороны – вместе с органами самоуправления и УМВД поддерживать правопорядок на территории муниципальных образований, охранять и патрулировать объекты жизнеобеспечения. На сегодняшний день, добровольцы, прошедшие подготовку, уже задействованы в патрулировании объектов на приграничных территориях.

Здесь нет случайных людей, все приходят добровольно получить необходимые навыки или подтянуть имеющиеся. Следовательно, доброволец не может быть отправлен в зону боевых действий, на СВО призывают только через военкомат. Мы созданы для того, чтобы охранять оборонять Белгородскую область. Но каждого подавшего заявление проверяют в МВД.

Добровольцы уже задействованы в патрулировании объектов на приграничных территориях. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Если наступит время «Ч», мы будем готовы взять оружие и защищать свою территорию. На войне необходимо выжить, - подчеркнул Артур Чигринов, референт губернатора Белгородской области по вопросам добровольчества.

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