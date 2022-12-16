Шансов выжить больше: в Белгородской области добровольцев обучают инструкторы с боевым опытом

Добровольцы отрабатывают движение на поле боя и взаимодействие с группой.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
- Правая нога вперед, плечо и локоть зажимай. Меня увидел, сразу цельсь. Работай!
Под четким руководством опытных инструкторов рядовые белгородцы проходят обучение основам поведения на поле боя. В регионе уже чуть больше двух месяцев готовят тероборону. Желающих подготовиться не к лучшему сценарию развития событий СВО достаточно, и для каждого из них это осознанный выбор.
Процесс обучения строится с учетом возможностей будущих бойцов.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
ЛИЧНЫЙ ВЫБОР КАЖДОГО
- Зачем идут в добровольцы? Внутренний посыл. Когда каждый решает, зачем и почему ему это надо. По сути это гражданский долг. Вопрос сугубо личного характера. Здесь каждый готов не просто обороняться, но и положить жизнь за страну. А шансов выжить больше, когда есть понимание действий при обстреле или в ситуации, которая предполагает огневой контакт. Плюс обязательный курс медицины, - делится старший инструктор ополчения.
С бойцами работают опытные инструкторы.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
НА СЛАЖИВАНИЕ 1,5-2 МЕСЯЦА
Средний возраст добровольцев порядка 30 лет. Но есть люди и постарше. Поэтому весь процесс обучения строится с учетом возможностей будущих бойцов. Все как в педагогике – от простого к сложному. Для тех, кто не служил в армии, все стартует с начальной военной подготовки. Второй блок обучения, обязательный для всех – физическая подготовка бойца. Третий – тактико-специальные занятия, то есть движение на поле боя и взаимодействие с группой, так называемое боевое слаживание.
- В своей подготовке мы используем устав вооруженных сил. На слаживание, как правило, дается 1,5-2 месяца. Не у всех ребят все сразу получается. Но они стараются, горят желанием научиться. Мне как преподавателю есть с чем сравнить – ушла неуверенность, ушло непонимание, процесс движется, - отмечает старший инструктор.
Любые навыки могут пригодиться в бою.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
СВОИ ПОЗИЦИИ НЕ СДАЕМ
С коллегой соглашается инструктор с позывным «Чечен»:
- Отходим, чтобы перегруппироваться и пополнить боезапас. Назад мы не отступаем и своих позиций не сдаем. Обучение начинается с индивидуальной подготовки – от изготовки стоя, с колена, лежа, - до тактико-специальной подготовки в открытом поле и в условиях города. Группа, которая сейчас тренируется, довольно хорошо справляется. Все навыки, полученные во время обучения, в случае необходимости, помогут защитить родную территорию.
"Чечен": Навыки, полученные во время обучения, помогут защитить родную территорию.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Хорошая позиция позволяет правильно выполнять боевые задачи. Главное - минимизировать видимость своего силуэта из-за укрытия. А если все же ранили? Вот тут и пригодятся навыки самопомощи.
Инструктор с позывным «Док» - хирург-травматолог, представляет союз десантников Белогорья. Проводит обучение по оказанию первой медицинской помощи на поле боя, самопомощи при кровотечениях, ранениях, травматических ампутациях.
Курс медицины входит в обязательную программу обучения.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
- Все ребята толковые, хорошо справляются с поставленными задачами. Правило «помоги другу, потом себе» на поле боя не работает. Здесь все наоборот – если товарищ ранен, ты не можешь покинуть позицию, чтобы оказать ему помощь. Иначе беда случится с обоими. Для этого и учим накладывать жгуты, делать перевязки, правильно передвигаться под огнем, - говорит «Док».
При ранении помогут навыки самопомощи.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ
Основные задачи отрядов теробороны – вместе с органами самоуправления и УМВД поддерживать правопорядок на территории муниципальных образований, охранять и патрулировать объекты жизнеобеспечения. На сегодняшний день, добровольцы, прошедшие подготовку, уже задействованы в патрулировании объектов на приграничных территориях.
Здесь нет случайных людей, все приходят добровольно получить необходимые навыки или подтянуть имеющиеся. Следовательно, доброволец не может быть отправлен в зону боевых действий, на СВО призывают только через военкомат. Мы созданы для того, чтобы охранять оборонять Белгородскую область. Но каждого подавшего заявление проверяют в МВД.
Добровольцы уже задействованы в патрулировании объектов на приграничных территориях.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
- Если наступит время «Ч», мы будем готовы взять оружие и защищать свою территорию. На войне необходимо выжить, - подчеркнул Артур Чигринов, референт губернатора Белгородской области по вопросам добровольчества.
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