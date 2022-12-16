Вручена ежегодная премия «Визионеры. Управление изменениями»

В числе целей премии, учрежденной в 2018 году - выявление и тиражирование лучших стратегий управления изменениями.

В 2022 году на конкурсе рассматривались 170 проектов от бизнеса, коммуникационных агентств, отраслевых сообществ, частных инвесторов, государственных структур, НКО и средств массовой информации. Награды в различных номинациях премии получили Благотворительный фонд «Второе дыхание», Федерация адаптивного хоккея, Солнечногорский опытно-экспериментальный завод, Мосгортранс и другие отечественные компании.

Программа социальных инвестиций Металлоинвеста «ВМЕСТЕ!» признана лидером в номинации «Общество. Бизнес». В рамках программы в 2021 году в Белгородской, Курской и Оренбургской областях при поддержке Компании было реализовано более 450 проектов. Число участников и благополучателей составило 116 тысяч человек, а объем инвестиций - более 5,6 миллиарда рублей.

Были реконструированы и построены 38 социальных и спортивных объектов, оказана поддержка 37 медицинским и образовательным учреждениям, в реализацию социально значимых инициатив вовлечено 2300 волонтёров, 95 проектов от НКО и жителей регионов получили финансовую и организационную поддержку в рамках корпоративного грантового конкурса горно-металлургического холдинга.

Отметим, ранее программа социальных инвестиций «ВМЕСТЕ!» стала победителем конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR в номинации «Развитие местных сообществ».